Gewaagd format: integreren op Sardinië in een door de burgemeester toegewezen krot

RTL heeft met de burgemeester van een Italiaans dorpje op Sardinië iets interessants bedacht. Als vijf ­Nederlandse koppels een overtuigend plan verzinnen om het leeglopende dorpje Ollolai een (bescheiden) economische impuls te geven en liefst ook kinderen inbrengen, mogen ze een huis kopen voor één euro. Wie het best integreert én het dorp weer op de kaart zet, verdient zelfs een groot deel van de investering terug.

Gewaagd format van RTL, ‘Het Italiaanse dorp: Ollolai’, dat sinds maandag zes weken dagelijks op tv is. Ik ben benieuwd, want het format vereist dat de kandidaten niet alleen een b&b beginnen. Ze moeten het lokale leven in.

In Ik vertrek kopen de kandidaten zelf een krot, maar het is hún krot, zelf uitgekozen

Tien Nederlandse stellen gaven het graag een kans. Caroline en Daniël bijvoorbeeld proefden al bijna de lokale schapenkaas, die ze online willen verkopen in combinatie met hun b&b. Daniëlle en Joey zagen de Italiaanse bruiloften al voor zich die ze hier willen organiseren.

Ouwe rockers Corina en John hoorden de klanken van hun jazzfestival al echoën in de straatjes, en Brenda en Diederik zien de vervallen camping al opbloeien met een kinderboerderij en jaarlijks foodtruckfestival op het dorpsplein. Nu moeten ze nog even naar Sardinië om de huizen te bekijken en hun idee te pitchen.

Vervallen panden Klein detail: ze gooien hun leven om, maar hebben nauwelijks inspraak welk huis het wordt. Burgemeester Efisio Arbau heeft vijf vervallen panden geselecteerd, en dat is het. Ze blijken smal, donker en zijn ingeklemd tussen andere krotten. Weg is de droom van een landelijk terras. Waarom? Geef die mensen toch de vrijheid om zelf een pand te kiezen. In Ik vertrek kopen de kandidaten zelf een krot, maar het is hún krot, zelf uitgekozen. Zoals verwacht zijn de huizen er slecht aan toe: overal gaten, muren donkerbruin van het vocht. “Dit is geen klus meer. Dit moet je afbreken en weer opbouwen”, zeggen ­Daniël en Caroline.