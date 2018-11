Gevonden Picasso lijkt stunt van theatergezelschap

De tekening die na een tip in Roemenië werd gevonden, en die lijkt op dit werk van Picasso, is een publiciteitsstunt van het Antwerpse theatergezelschap Berlin.

Berling geeft op zijn internetpagina aan dat het met de zogenoemde vondst de aandacht wil vestigen op de voorstelling rond meestervervalser Geert Jan Jansen. Een onderdeel van de voorstelling is het uit de Kunsthal gestolen werk Tête d’Arlequin van Picasso terug te brengen.

Berlin was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar en liet via de website weten eerst te willen spreken met de in Nederland wonende Roemeense schrijfster Mira Feticu. Feticu schreef een boek over de roof waarbij in 2012 zeven schilderijen van onder anderen Picasso, Henri Matisse en Claude Monet werden gestolen uit de Kunsthal. Enkele dagen geleden kreeg ze een tip waar een van de werken, Tête d’Arlequin van Picasso, was te vinden. De vondst zorgde voor veel reuring. De tekening die ze opgroef is overhandigd aan de Roemeense autoriteiten.

Bij de inbraak in de Kunsthal in 2012 werden behalve dit werk van Pablo Picasso ook schilderijen van Henri Matisse, Paul Gauguin, Claude Monet, Meyer de Haan en Lucian Freud ontvreemd. De daders waren Roemenen, die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden, een deel werd verbrand.

Tien dagen geleden ontving Feticu op haar werk in de bibliotheek in Den Haag een anonieme brief. Daarin stond dat het werk van Picasso was verstopt in Roemenië. Onder een boom in het dorp Greci werd inderdaad een pastelkrijttekening in een plastic map gevonden. Die lijken nu afkomstig van het Belgische theatergezelschap.

