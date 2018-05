Gevangenisdrama 'A Prayer Before Dawn' is één grote, onaangename geweldsuitbarsting

Een verstikkende mengeling van bloed, zweet, stront, kots en sperma. Dat is de geur die opstijgt uit de Thaise gevangenis waarin Billy Moore terecht komt. Aan het begin van het waargebeurde gevangenisdrama 'A Prayer Before Dawn' zien we hoe de jonge Engelsman in Bangkok wordt opgepakt wegens drugsbezit. Zonder pardon wordt hij in een cel gezet met zo'n zeventig Thaise moordenaars en verkrachters. Vanaf dat moment begint zijn overlevingstocht. Als enige blanke, die de taal en de codes niet kent, en die niet kan terugvallen op familie of geld, moet hij extra opletten.

Feitelijk toont de film één grote ge­welds­uit­bar­sting, heel dwingend en onaangenaam

Aanvankelijk voelt de film als bekend terrein. In de jaren zeventig maakte de Engelse regisseur Alan Parker het vergelijkbare 'Midnight Express' over een Amerikaan in een Turkse gevangenis. Maar de Franse regisseur Jean-Stéphane Sauvaire die zich baseerde op Moores memoires, blijkt iets anders van plan. Hij wil de kijker hetzelfde laten ervaren als de Engelse gevangene.