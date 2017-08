Gestolen werk van Willem de Kooning duikt weer op

De vondst is te danken aan David van Auker, de eigenaar van een meubel- en antiekwinkel die het werk nietsvermoedend kocht op een boedelveiling. Hij had geen idee dat het een De Kooning was, totdat hij vragen kreeg van klanten. Enig speurwerk op internet leerde dat het schilderij inderdaad veel weghad van het verdwenen werk van de Nederlandse kunstenaar. Van Auker besloot het werk terug te geven aan het museum, waar het precies in de oude lijst bleek te passen waar het in 1985 uit was gesneden. ‘Als het muiltje van Assepoester’, volgens interimdirecteur Meg Hagyard.

Lees verder na de advertentie

Het doek bleek precies in de oude lijst te passen waar het in 1985 uit was gesneden. ‘Als het muiltje van Assepoester’

Dankbaar Een conservator concludeerde dat het om het originele werk van De Kooning gaat. De president van de universiteit van Arizona, Robert Robbins, reageerde zeer verheugd. “We zijn ongelooflijk gelukkig en dankbaar dat het schilderij terug is”, aldus Robbins. “Dit is heel belangrijk voor onze universiteit, onze studenten en de onderzoekers.” Het schilderij ‘Woman-Ochre’ is onderdeel van een serie abstract expressionistische werken die De Kooning in de jaren vijftig maakte. Het werd in 1985 gestolen op de dag na Thanksgiving. Er zijn geen beveiligingsbeelden van de kunstroof, maar volgens onderzoekers werd het misdrijf gepleegd door een man en een vrouw. Terwijl de vrouw een van de medewerkers afleidde, sneed de man het schilderij uit de lijst. In nog geen vijftien minuten waren ze verdwenen. Het schilderij wordt maandag onthuld tijdens een persconferentie en vervolgens gerestaureerd. Volgens Hagyard verkeert het in relatief goede staat, maar moet er wel wat schade hersteld worden voordat het terug aan de muur van het museum kan. Als ‘vindersloon’ krijgt Van Auker van het universiteitsmuseum een etentje cadeau. Het museum wil niet speculeren over de waarde van het schilderij, maar de kans is groot dat die in de miljoenen loopt. Een Amerikaanse miljardair heeft vorig jaar naar verluidt ruim 300 miljoen dollar betaald voor het schilderij ‘Interchanged’. Een ander schilderij uit de ‘Woman’ serie ging tien jaar eerder voor ruim 137 miljoen dollar over de toonbank.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.