Gestolen paneel na zestig jaar terug in Boijmans Van Beuningen

Een oplettende Duitse verzamelaar kwam het tegen in de catalogus voor een veiling in Bonn en tipte de politie en het museum. De diefstal zorgde destijds voor veel ophef. Er kwam een internationale zoektocht, twee helderzienden boden hulp aan, maar het kunstwerk bleef spoorloos, ondanks een uitgeloofde beloning van 2500 gulden. Na twee jaar werd het zoeken gestaakt. Van het geld dat de verzekering uitkeerde, kocht het museum een paneeltje met de voorstelling van de 'Annunciatie' aan, uit hetzelfde altaarstuk. Het werd meteen van een alarm voorzien.

Het is een knotsgek verhaal en tamelijk bizar dat we nu twee werken uit hetzelfde retabel bezitten Friso Lammertse, conservator oude kunst

Het museum laat beide paneeltjes nu naast elkaar zien op de tentoonstelling 'Babel - oude meesters terug uit Japan'. Conservator oude kunst Friso Lammertse: "Het is een knotsgek verhaal en tamelijk bizar ook dat we nu twee werken uit hetzelfde retabel bezitten." De verzekeraar die destijds het geld uitkeerde, zal dat niet terugvorderen, volgens het museum.

Na afloop van de tentoonstelling, op 21 mei, gaat het teruggevonden paneeltje naar het restauratieatelier, omdat door vocht de verf rechtsonder is aangetast. De hoofdvoorstelling van het werk is wel in goede staat. Over de dief is niets bekend, behalve dat deze vermoedelijk meer werken heeft gestolen uit Nederlandse en Duitse musea. Volgens het onderzoek van de Duitse politie is de persoon die het op de veiling aanbood te goeder trouw. Hij had het met nog meer kunstwerken uit een erfenis gekregen.

Het paneeltje werd oorspronkelijk toegeschreven aan Jan Provoost. Maar volgens Boijmans is dat niet terecht. De schilder is vooralsnog onbekend.