Gestolen kunst zie je zelden terug

De bediende en haar bewonderaar spatten van het doek. Gevangen vissen glimmen in hun schaal, een bebloed lamshoofd op tafel kijkt de museumbezoeker regelrecht aan. Op 'Keukenstuk' van schilder Floris van Schooten (1590-1686) is geen butsje of scheur te ontdekken. Ieder detail van de boerenkeuken kan worden bestudeerd.

Klein wonder

De restaurateur heeft een klein wonder verricht, stelt directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum in Hoorn, waar het doek in een grote gouden lijst aan de muur hangt. In 2005 verdween het kunstwerk uit het museum, samen met 23 andere schilderijen en zeventig stuks zilver. Gestolen. Ruim tien jaar later duikt een deel van de buit op in Oost-Oekraïne. Zo ook 'Keukenstuk', ruw opgerold, gekneusd, en geurend naar een vochtige kelder.

De traumatische gebeurtenis bracht het Westfries Museum tot een expositie over kunstdiefstal in Nederland. Vanaf zondag kunnen bezoekers veertig ontvreemde en weer teruggekeerde objecten bewonderen, van een Statenbijbel uit een kerk in Medemblik tot een houten sculptuur uit Nieuw-Guinea.