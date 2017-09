Geslaagde herstart van carrière Roxeanne Hazes

Roxeanne Hazes

In Mijn Bloed (Top Notch)

★★★☆☆

Gelikte mix van pop, dance en r&b

Na tien jaar in de schaduw van haar vader André Hazes te hebben geopereerd, vond Roxeanne Hazes het tijd haar eigen muzikale weg in te slaan. Naar levensliederen zul je derhalve op haar solodebuut 'In Mijn Bloed' tevergeefs zoeken. Het album, dat is verschenen op het Top Notch-label, kenmerkt zich door een gelikte mix van pop, dance en r&b. Bovendien zijn de tien songs door producer Arno Krabman, die ook met Waylon, Lange Frans en Niels Geusebroek werkte, van een hippe productie voorzien. Dat levert geen baanbrekende sound op, maar wel liedjes die dankzij de vlotte beats erg aanstekelijk zijn. Daarbij is Hazes vooral wanneer het tempo omhooggaat op dreef. 'Raidadadai' en 'Verdovend Middel' blijken hitpotentiële oorwurmen. Minder indruk maken ballads als 'Judaskus' en 'Terug'. In de Nederlandstalige teksten bezingt de 24-jarige zangeres vooral haar liefdesperikelen. Daarbij maakt ze gebruik van recht-voor-zijn-raap taalgebruik, wat het album een hedendaags tintje geeft. 'In Mijn Bloed' is een album dat zich laat beluisteren als een geslaagde start van het tweede deel van Roxeanne Hazes' muzikale carrière. Ze tourt in oktober en november door Nederland en is komend seizoen met haar band de huisband van 'De Wereld Draait Door'.

