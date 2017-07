Geringde balletjes met sesamsaus

Spannend was het om te zien dat de werklui in het Dal der Koningen (Luxor), waar alle oude farao's begraven werden, zakjes sesamzaad in kruiken bewaarden. De daaruit geperste olie werd gebruikt als parfum(!) en lampolie. Het Arabische 'simsim' (sesam) bracht ik in verband met Koptisch cimcim, maar Dorothea Bedigian, die op sesam promoveerde, denkt dat het afkomstig is van het Akkadisch 'šamaššammu' dat al minstens in 2000 v. Chr. voorkomt op Babylonische kleitabletten. Er werd alles mee gedaan wat wij nog steeds doen: roosteren, malen, sesampasta, olie van persen.

Ingrediënten voor twee personen • 2 rode puntpaprika's • 200 g mager rundergehakt • 2 eetl. paneermeel • 1 dessertl. tahin (sesampasta) • 1 uitgeknepen teen knoflook • cayennepeper, zout • 3 eetl. olijfolie • 2 grofgesneden bosuitjes • 100 g basmatirijst • 250 ml water • peterselieblad Sesamsaus met peterselie: • 2 eetlepels tahin • 2 tenen knoflook, gepeld • 4 eetl. limoensap • 6 eetlepels water • zout • 1 eetl. gehakte peterselie

Recept Uit de gewassen paprika's 8 gave ringen snijden, pitten wegdoen. De rest kleinsnijden. Het gehakt kneden met paneermeel, losgeroerde tahin, knoflook, peper en zout; 8 balletjes rollen. Deze balletjes voorzichtig in de ringen leggen. Twee eetlepels olie verhitten in een koekepan met anti-aanbakbeleding. De balletjes eerst met de bolle kant onder op klein vuur bruin bakken, dan omdraaien met behulp van een spatel en de andere kant bruinen. Onder deksel laten garen (kwartiertje). In een kleine pan de stukjes paprika en de uitjes fruiten in de rest van de olie. De rijst even laten meedoen; 250 ml water en wat zout toevoegen, kwartier zachtjes toegedekt koken. De gare rijst rond de geringde balletjes scheppen. Garneren met peterselieblad. Hierbij een saus van bovenstaande ingrediënten, gladgemaakt in het bakje van de staafmixer.

Menusuggestie Vooraf: Courgette-omelet. Een grofgeraspte kleine courgette mengen met 2 eieren, witte peper en zout. Even laten rusten. In een koekepan (20 cm) bakken onder deksel tot de bovenkant droog is. Na: kersen of druiven. © COLOURBOX

