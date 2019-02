Gerbrand Bakker houdt van de ‘omslagfase’

Vervolgens, of in sommige gevallen tussentijds, gaat een redacteur naar de tekst kijken. Dit kan anders, dat kan beter, waarom heb je hier dit en waarom heb je daar niet dat. Dan volgt de drukproef. Liefst verander je daar niets meer aan, met een beetje geluk is alles wat gladgestreken moest worden in die fase voltooid. Altijd, altijd vind je dan nog spelfouten. Dat is akelig. En zelfs dan zijn ze er nog niet uit: meestal al bij het eerste doorbladeren van het voltooide boek zie je een vreselijke fout. Meestal blader ik een halve minuut en dan leg ik het verse boek aan de kant. Eventueel later nog eens naar kijken, maar nu is het een straf. Wacht, ik ga te snel, nu is er al een gedrukt boek, met een titel en een omslag en een ISBN-nummer.

Ik betrap me erop dat ik tijdens het lezen, soms pas na vier of vijf dagen, het boek dichtklap en eens kijk wat er eigenlijk op het omslag staat

Ik wilde het hebben over het omslag. Vaak wordt daar in de fase van het redigeren al aan gewerkt, want het boek, of beter: een afbeelding van het boek, moet in de prospectus van de uitgeverij. De titel laat ik even voor wat die is, daar is een aparte column voor nodig. Ik houd erg van de omslagfase. Alles is min of meer klaar, de strijd om de titel is gestreden, nu rest nog een zo mooi mogelijk omslag. Mooi en toepasselijk. Of juist niet toepasselijk? Dat kan namelijk ook. Is het nodig, een toepasselijk omslag? Tja. Ik betrap me erop dat ik tijdens het lezen, soms pas na vier of vijf dagen, het boek dichtklap en eens kijk wat er eigenlijk op het omslag staat. Ben ik het al tegengekomen? Begrijp ik het of wordt er een spelletje met me gespeeld?