Gepest? De ex-treitervlogger heeft het ook ‘moeilijk’

Documentairemaakster Elena Lindemans (BnnVara) maakte eerder de rauwe documentaire ‘Moeders springen niet van flats’, over haar moeders zelfmoord. Nu liep ze een jaar mee met Ludwig en Louis. Zij zaten in een mannenopvanghuis om aan de manipulaties en het geweld van hun vrouw te ontkomen. Een taboe.

Lees verder na de advertentie

Juist bij die beschadigde mannen zie je de kracht van pesten: de vernietiging van eigenwaarde. Ze geven geen knal terug als die hysterische vrouw hen aanvalt. Nee, ze kruipen met hangende pootjes terug als zij weer over liefde spreekt. Ludwig liet dapper filmpjes van zijn mishandelingen zien. “Ik maak je dood vanavond!”, schreeuwde zijn vriendin. Hij heeft een centimeters dik medisch dossier: gebroken borstbeen, schedelschade, oogletsel. Toch sluit hij een hernieuwde relatie met haar nog niet uit.

Ex-trei­ter­vlog­ger Ismail Ilgün zegt in zijn excuusfilmpje eind augustus dat van een mug een olifant is gemaakt

Het is knap van Lindemans dat ze hun vertrouwen zo wist te winnen dat ze dit aspect ook met haar deelden. Ludwig moest een weerbaarheidstraining volgen om er bovenop te komen. Louis is aan het eind praktisch terug bij zijn vrouw. Weer een schim geworden. Het is een sterke boodschap in de Week tegen pesten: we beseffen vaak niet hoe ondermijnend dat treiteren en manipuleren is. Pesters zien het al helemaal niet in.

Ex-treitervlogger Ismail Ilgün zegt in zijn excuusfilmpje eind augustus dat van een mug een olifant is gemaakt hoe hij de Zaanse buurt Poelenburg intimideerde. Hij mocht maandag vanwege de pestweek bij ‘RTL Late Night’ aanschuiven. Weer een televisieprogramma op zijn cv. En Humberto Tan noemt hem nu ‘troetelvlogger’. Ja, hij heeft openlijk spijt betuigd (“Sorry als ik jullie heb bang gemaakt, mensen. Het spijt me heel erg dat ik zo’n enge jongen ben.”) en hij heeft zijn leven gebeterd. Hij maakt nu vlogs van achterbuurten voor het AD en staat onder contract bij hiphopplatenlabel Top Notch. In augustus mocht hij spreken op Lowlands, binnenkort bij TEDx. Dat willen er wel meer, al die podia.

Gepest Wat een eer voor iemand die bekend is geworden met vernederen. Bij ‘Late Night’ aan tafel zat hij naast twee vrouwen die openlijk vertelden dat ze jarenlang waren gepest. De jonge moeder Mirelle Valentijn heeft haar werk ervan gemaakt om pesten tegen te gaan, de 18-jarige Mira Soeteman pakt de mensen die haar ‘hoer’ en ‘slet’ noemden terug met een coverfotoreportage in de Playboy deze maand. Het pesten heeft hun leven beïnvloed, vertellen ze aan de meelevende Tan. Ze zijn wantrouwig geworden over andermans bedoelingen en het blijft een gevoelige plek. Dan bekijken ze samen Ilgüns filmpje waarin hij “Jij bent geen mens” sist tegen raadslid Juliëtte Rot. Mirelle Valentijn spreekt Ilgün erop aan, Tan laat dat na. “Zie jij ook aan haar lichaamshouding dat je haar raakt?”, vraagt ze. Nee, zegt hij. Het was een fout “maar pesten is wel een groot woord voor wat hij deed”. Hij vindt het moeilijk dat hij nog steeds zoveel kritiek krijgt nu hij de goede weg is ingeslagen. Ik kan er wel inkomen. Anders zou zo’n pester binnen een jaar vergeven zijn en munt slaan uit zijn nieuwe beroemdheid, terwijl slachtoffers jaren nodig hebben om er overheen te komen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.