George Saunders wint Man Booker Prize

De 58-jarige Saunders toonde zich tijdens de prijsuitreiking in Londen zeer geroerd. De Booker Prize is voor auteurs die in het Engels schrijven en wier werk in Groot-Brittannië verschijnt. Saunders publiceert behalve romans ook novellen, kinderboeken en essays. Hij werkt tevens als hoogleraar aan de universiteit van Syracuse in de staat New York. Hij ontving al meerdere prijzen voor zijn boeken.

Het verhaal in het boek draait om de nacht in 1862 waarin de Amerikaanse president Lincoln zijn elf jaar oude zoon Willie naar diens graf brengt. De jury betitelde het boek als 'geestig, intelligent en een diep bewegende vertelling'. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 pond verbonden (56.000 euro).

"Met zijn korte verhalen heeft Saunders al eerder bewezen een meester te zijn in het vervlechten van het gewone en het buitenissige", schreef Trouw-recensent Gerwin van der Werf recent over het werk van de nu bekroonde Amerikaanse schrijver. "Met ‘Lincoln in de bardo’ tilt hij dit meesterschap naar een hoger niveau. Krankjorum of diep ontroerend, het is hoe dan ook een boek dat je niet vergeet."

