George Orwell raakte in de loopgraven van Catalonië langzaam gedesillusioneerd

Toen George Orwell in 1946 naar het afgelegen Schotse eiland Jura verhuisde, had hij daar verschillende redenen voor. Natuurlijk wilde hij weg uit het drukke Londen met zijn telefoons, journalisten en andere inbrekers in de privacy die het hem moeilijk maakten om '1984' af te ronden, maar hij dacht zo ook aan de moordaanslag te kunnen ontsnappen die hij al tien jaar verwachtte. De reden voor die angst is te vinden in 'Saluut aan Catalonië', het nu heruitgegeven autobiografische relaas dat Orwell schreef over zijn aandeel in de Spaanse burgeroorlog.

Net zoals veel andere Europese intellectuelen voelde hij zich geroepen om de Spaanse democratie te gaan verdedigen tegen de nationalisten van Franco, en net zoals zij keerde hij na een tijd volstrekt gedesillusioneerd terug naar huis. Toch begon het allemaal goed. Orwell arriveerde in december 1936 in revolutionair Barcelona. Dit is de eerste echte arbeidersstad, dacht hij: er bestonden geen meneren en mevrouwen, de mensen spraken elkaar aan met 'kameraad'. Het geven van fooien was verboden en alle auto's waren voortaan openbaar vervoer.

Dit is geen oorlog, dit is een komische opera met zo nu en dan een dode

Kinderen van de romantiek waren de Catalaanse nationalisten die in 1930 een overeenkomst sloten met de Spaanse republikeinse partijen. De vergaande industrialisering had de regio welvarend gemaakt. Als de catalanistes de nakende verkiezingen wonnen, zou autonomie mogelijk worden. En aldus geschiedde. De republikeinen wonnen in het overgrote deel van Spanje en de linkse nationalisten in Catalonië.

Op 14 april 1931, een paar uur voor in Madrid de tweede republiek Spanje boven de doopvont werd gehouden, riep men in Barcelona de Catalaanse Republiek uit.

Burgeroorlog Vijf jaar later ontketenden de Spaanse nationalisten, aanhangers van Franco, een burgeroorlog, uit angst voor het opkomende communisme en anarchisme, maar ook omdat de republikeinse regering volgens hen te veel macht had gegeven aan de regionale nationalisten van Catalonië en Baskenland. Zij wilden de klok terugdraaien en de regionale overheden afschaffen. Op het moment van Orwells aankomst in Barcelona stonden Spaanse en Catalaanse nationalisten lijnrecht tegenover elkaar, waarbij die laatsten officieel aan de macht waren. Een beetje bij toeval sloot Orwell zich aan bij de marxistische POUM. Hij droomde van een glorieuze strijd tegen de fascisten van Franco, maar dag na dag brak de realiteit steeds meer door de mythe heen. Het revolutionaire Spanje bleek smerig, onwetend en amateuristisch. Tijdens de opleiding tot soldaat werd er vooral gemarcheerd, en pas toen Orwell aan het front was, kreeg hij een geweer; een roestige Mauser uit 1896. Hij kwam terecht in een loopgraaf op een berg en als hij goed keek, zag hij zevenhonderd meter verderop de vijand zitten, ook op een bergtop, met tussen hen in een ravijn. Zijn frontsector beschikte over vier loopgraafmortieren met vijftien granaten elk, maar omdat die zo kostbaar waren, werden ze vijf kilometer achter het front bewaard. Dus schreeuwden de marxisten en de nationalisten maar naar elkaar: 'Vuile fascist', riep de een, waarop de ander repliceerde met 'smerige landverrader'. "Dit is geen oorlog", merkte Orwells Belgische commandant Georges Kopp op, "dit is een komische opera met zo nu en dan een dode."