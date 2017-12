Genoeg te doen om de kinderen met kerst te vermaken

Met een muts op, een sjaal om en schaatsen onder hun pootjes zijn Nijntje, Kikker en Eend klaar voor de vrieskou. Het Utrechtse Nijntje Museum is veranderd in het Nijntje Wintermuseum. Ook in het Haagse Kinderboekenmuseum draait het om winterse verhalen. Dolfje Weerwolfje staat te klappertanden in de sneeuw en de Kleine IJsbeer springt van letterijsschots naar letterijsschots. T/m 28/1. www.nijntjemuseum.nl 23/12 t/m 7/1. www.kinderboekenmuseum.nl

Jeugdfestivals

Solly is een zon-etende robot met zonnepanelen in zijn mond. Zijn energie geeft hij via een flow-kabel door aan Letty, de lichtgevende robot. De duurzame robot is één van de slimme snufjes van het Tech & Play Kids Festival in het Beursgebouw in Eindhoven. Om talent voor de toekomst te kweken, laat het festival kinderen met techniek experimenteren. Overal staat geavanceerde apparatuur om robots te ontwerpen, creatief te programmeren of 3D te printen met voedsel. Je kunt er animatiefilmpjes maken, een parcours ontwerpen voor een drone of een interactieve knikkerkettingreactie in gang zetten. In de Muziek Experience laat Arvid Jense zien hoe je elektronische muziekinstrumenten maakt. Zelf bedacht deze uitvinder de handdrum WamBam, het piepkleine Micronium en het Piginstrument, dat zelfs varkens aan het musiceren krijgt.

Tech & Play Kids Festival: 28 december in het Beursgebouw Eindhoven. www.beursgebouw.nl

Theatervoorstelling de Reuzenperzik. © x

Een ander jeugdfestival, My First Festival, heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste muziek- evenementen voor kinderen. In TivoliVredenburg in Utrecht brengt het alle mogelijke stijlen over het voetlicht: rap, pop, jazz, klassiek, wereldmuziek en Nederlandstalig. Rappers Rico & Sticks van Opgezwolle treden op en Trafassi speelt Surinaamse feestmuziek. Het Tony Overwater Kwintet brengt het jazzconcert Kikker Swingt! en Prokofjevs Peter en de Wolf komt tot leven met de blaasinstrumenten van het Eolian Ensemble. Veelbelovend is de live uitgevoerde muziek onder de tekenfilmklassieker The Snowman, met 70 jonge muzikanten van het Domstad Jeugdorkest & JoNG.

My First Festival: 29 december in TivoliVredenburg Utrecht. www.tivolivredenburg.nl