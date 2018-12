Genetica wordt misbruikt om er polarisatie en xenofobie mee in de hand te werken

Mijn naam, M’charek, is Arabisch en betekent ‘deelnemer’. Wij hebben die naam te danken aan het feit dat wij de kunst van het vissen niet verstonden. Het verhaal gaat dat mijn voorouders uit Libanon migreerden en zo’n tweehonderd jaar geleden in het Tunesisch stadje Zarzis aankwamen. Een stadje waarvan de bevolking afhankelijk was van visserij.

Tijdens het vissen bleek al gauw dat mijn voorouders daar niks van bakten. Om ze als het ware voor uitsterven te behoeden werd tegen ze gezegd, “kom met ons mee (charek maäna), neem deel aan wat wij doen.” En zo hebben wij dankzij de hulp van de lokale bevolking geleerd te vissen, werd het Zuiden van Tunesië ons thuis, en werden wij M’charek.

De hamvraag is: verandert de genetica onze visie op wie we zijn en hoe we ons tot elkaar verhouden, of eigenen wij ons genetische kennis toe en kapselen die in, om onze bestaande oordelen en vooroordelen te bevestigen?

Het doel van het onderzoek dat tot die kaart leidde, het Human Genome Project , was in eerste instantie gericht op het kennen en bestrijden van ziektes. Maar inmiddels dringt de genetica door tot in alle vezels van de samenleving en speelt een belangrijke rol bij kwesties van verwantschap en identiteit, vraagstukken over wie we zijn.

Blok sloot aan bij een maatschappelijke trend: het biologiseren van gedrag. Het DNA is in de afgelopen decennia omarmd als een blauwdruk van wat ons tot mens maakt. En zo lijkt er voor alles wel een gen te zijn: van criminaliteit tot trouw, van politieke voorkeur tot religiositeit. Het ontrafelen van de genetische kaart van de mens heeft in wetenschap en samenleving een revolutie teweeggebracht.

Afgelopen zomer zei minister Stef Blok dat we genetisch geneigd waren met een ‘overzichtelijke groep te jagen of een dorpje te onderhouden’. En dat we daardoor afstand hielden tot ‘ons onbekende mensen’.

Dat we zo weinig genen hebben is eigenlijk goed nieuws. Het betekent namelijk niets anders dan dat wij als mens meer zijn dan een zak met genen. Wie of wat we zijn is natuurlijk afhankelijk van genen, zo is het wel, maar alleen in een complex samenspel met een heel aantal andere factoren - waar we wonen, wat we eten, wat we meemaken en zo verder.

Gedrongen, primitief en dommig

Die toppositie ging niet alleen gepaard met de vooronderstelling dat wij, hoogst complexe organismen, grotere hersenen en meer genen zouden hebben, want meer is tenslotte beter. Nee, het kwam ook met het arrogante idee dat wij die positie te danken hebben aan het feit dat we het gevecht om de sterkste, de survival of the fittest, hadden gewonnen. Een gevecht uit de primordiale soep van de evolutie naar de toppositie: de witte man in 3-delig pak. Dit idee werd in 2010 aan het wankelen gebracht toen ook de volledige genetische kaart van de Neanderthaler bekend werd: wij bleken een behoorlijk aantal genen met deze menssoort te delen.

U kent het dominante beeld van de Neanderthaler: gedrongen, primitief en dommig. Omdat deze menssoort is uitgestorven zal dat het gevolg zijn van een gewelddadig conflict met ons, de moderne mens. Een conflict dat wij hebben gewonnen, want wij zijn hier nog. Maar het feit dat wij genetisch materiaal met de Neanderthaler delen, vertelt een ander verhaal. We zijn intiem geweest - er kwam nageslacht van.

De Neanderthaler is niet uitgestorven, maar leeft genetisch in ons voort. En we hebben waarschijnlijk in vrede met deze menssoort geleefd. Het beeld van geweld en uitroeiing, verbonden eis met een masculiene moderne Europese geschiedenis (koloniale overheersing, oorlog, genocide), biedt niet het juiste scenario voor de manier waarop de moderne mens en de Neanderthaler samen hebben geleefd. Juist de vermenging met de Neanderthaler heeft de moderne mens weerbaar gemaakt en in staat gesteld om in de barre omstandigheden in Europa te overleven.

© Neanderthal Museum/ Holger Neumann

Kan het zijn dat de Neanderthaler niet alleen zijn genen met de moderne mens heeft gedeeld, maar ook zijn kennis van de omgeving, waarin de moderne mens die net uit Afrika gemigreerd was zich nu moest zien te redden?

Kan het zijn dat, net zoals de bewoners van het stadje Zarzis mijn voorouders op sleeptouw hebben genomen om ze te helpen een bestaan op te bouwen, de Neanderthaler de moderne mens heeft geholpen om in de nieuwe en onbekende omgeving te overleven?

En kan het zijn, dat de Neanderthaler op zijn beurt van de mens heeft geleerd om bijvoorbeeld nieuwe technieken te ontwikkelen? Dit scenario levert geen heldhaftig verhaal op, maar wel een verhaal waardoor we met verwondering en met een open en geïnteresseerde blik naar deze menssoort moeten kijken - met wie we minimaal 50.000 jaar lang samen hebben gewoond.