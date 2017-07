Gender is een Engels leenwoord dat steeds vaker met de harde Nederlandse g wordt uitgesproken

Ook in samenstellingen zoals gendergelijkheid, genderidentiteit en genderstudies was de uitspraak van gender met dzj tot voor kort vanzelfsprekend.

Daar is de afgelopen jaren verandering in gekomen: gender wordt steeds vaker met een Nederlandse g uitgesproken. Die 'spellinguitspraak' hadden we al kunnen zien aankomen: in woorden als transgender werd gender namelijk al eerder met een Nederlandse g uitgesproken.

Vernederlandst Natuurlijk, in samenstellingen die in hun geheel zijn overgenomen uit het Engels, zoals genderbender en genderfluid, wordt gender nog wel op z'n Engels uitgesproken. Maar zodra genderfluid vernederlandst is tot genderfluïde, ligt de uitspraak met een Nederlandse g al veel meer voor de hand. Die uitspraak is nóg gewoner in volstrekt Nederlands ogende samenstellingen van het type genderdiscriminatie, genderneutraal, gendertest, genderkliniek en gendervariatie. En wie het wil hebben over genderisme (discriminatie op basis van een afwijkende genderexpressie of identiteit) kiest voor de Engelse pendant genderism óf spreekt genderisme waarschijnlijk met een Nederlandse g uit. Die vernederlandste uitspraak zal sommige mensen nog wel een gruwel zijn. Maar je kunt ook redeneren dat gender pas écht Nederlands is, nu dat woord met een harde g wordt uitgesproken.

