Gemeentepolitiek blijkt een bijzonder lastig instapmodelletje

Maar iets meer dan de helft van de kiesgerechtigden vond het vier jaar geleden niet de moeite waard om de gang naar een stembureau te maken voor de meest nabije van alle volksvertegenwoordigingen, de gemeenteraad.

Een nog veel kleinere groep bemoeit zich op andere momenten met de lokale politiek. Dat is dapper, want makkelijk wordt het deze mensen niet gemaakt. Een beetje gemeente heeft een batterij voorlichters en een gelikt ogende website, maar grip krijgen op wat echt speelt is een opgave. Dat vergt zoeken naar stukken en daar weer achterliggende stukken en enig overzicht van het verloop van besluitvormingsprocessen. Een nieuwkomer loopt algauw hopeloos verloren. Hoe kan hij meepraten? Vanaf wanneer? En waar en door wie worden er nu eigenlijk echt knopen doorgehakt?

Meer dan welke andere overheid zou de gemeente een overheid door burgers moeten zijn. In de praktijk willen burgemeester en wethouders en het ondersteunende ambtelijke management er vooral voor burgers zijn. Ze streven naar een efficiënt en effectieve Febomuur voor overheidsdiensten, zoals Wim Voermans en Geerten Waling het noemen in ‘Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland’. Technocratie wint het dan gemakkelijk van democratie.

Wie als raadslid de macht wil controleren, lijkt haast niet meer zonder hoge opleiding te kunnen. Dat schrikt hele groepen af. Consultant Martijn Bolkestein en politicoloog Meindert Fennema, mannen met ervaring als fractievoorzitter van respectievelijk de VVD en GroenLinks in het roerige Bloemendaal, stellen in ‘Dorpspolitiek. Waar is het lokale gezag?’ voor om raadszetels te verdelen naar rato van de opkomst. Is die 50 procent, dan wordt dus 50 procent ingevuld op basis van de verkiezingsuitslag. De raadsleden voor de andere helft van de zetels moeten dan worden aangewezen via loting. Het gevolg volgens Bolkestein en Fennema: een representatievere raad met meer laagopgeleiden, vrouwen, enzovoorts.

Het zou het experiment waard zijn. Al was het maar om te zien hoeveel door deze politieke tombola aangewezenen vriendelijk voor de eer zouden bedanken en hoeveel er tijdens de zittingsperiode toch gillend het gemeentehuis verlaten. Want raadslid zijn is een hondebaan. Een mooie misschien, maar een hondenbaan.

Wie alle dossiers misschien wel kan doorgronden, ontbreekt het aan voldoende uren. Raadsleden zijn deeltijdvolksvertegenwoordiger. Raadsvergoedingen houden niet over (vergelijkbaar met wat pubers in de supermarkt verdienen, zoals Arjen Lubach afgelopen zondag terecht constateerde). Ondertussen krijgt de gemeente door decentralisatieoperaties wel steeds meer en complexere vraagstukken op het bord.

Politieke spaghetti

Is er dan niets positiefs te melden uit gemeenteraadsland? Jawel hoor. Tegenover alle beschouwingen, waarin de kloof tussen burger en lokale politiek mythische proporties krijgt, staan cijfers waaruit blijkt dat het vertrouwen in de democratie en de democratische instituties in Nederland volgens onderzoeken hoog is en zelfs groeit. Klagen over de kloof kan gemakkelijk een self-fulfilling prophecy worden. Praten over een minder stabiele democratie zorgt dan voor een minder stabiele democratie.

De onlangs verschenen bundel ‘De gemeenteraad. Ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie’ en het al genoemde ‘Gemeente in de genen’ laten bovendien zien hoe diepgeworteld de traditie van lokale politiek is. Zowel het gevecht tegen het water als tegen de Spanjaarden stoelden op plaatselijke machthebbers die zich lieten gelden. Grote revoltes zijn zeldzaam en duren meestal maar even. Het polderen naar oplossingen past zich steeds weer aan aan de veranderende samenleving en opvattingen.

Liever geen ritueel gejeremieer dus. Kritisch blijven kijken naar het functioneren van de lokale politiek is wel een noodzaak. Democratie vereist voortdurend motoronderhoud. En als de democratie één instapmodelletje moet hebben dan hoort dat toch de gemeenteraad te zijn. Die toegankelijkheid blijkt tegen te vallen.

Nieuwe raadsleden, insprekers en journalisten die wel aandacht willen besteden aan de lokale politiek wordt het niet gemakkelijk gemaakt. Ze stuiten op politieke spaghetti. Besluitvorming kent dikwijls geen duidelijk begin of einde. De contouren voor beslissingen staan vaak al vast in meerjarenplannen, gemeentelijke visies en andere beleidskaders. Veel wordt voorbesproken met raadsleden, betrokkenen organisaties en bedrijven en burgers. Soms in het openbaar, soms achter gesloten deuren. Onderweg voorzien consultants, adviesbureaus en andere externen degenen die besluiten moeten nemen van extra bagage. Rondom hun informatie hangt het aura van deskundigheid en onafhankelijkheid. Wie durft te twijfelen aan zulke orakels? In werkelijkheid zijn hun objectieve oordelen vaak het resultaat van ‘u vraagt wij draaien’. Colleges investeren graag om hun voorstellen meer overtuigingskracht te geven. Adviseurs strijken hun opdrachtgevers liever niet te veel tegen de haren in, want alleen tevreden klanten komen nog eens terug. Raadsleden mogen voorstellen bevragen, maar de meeste colleges van B en W hopen vooral dat wordt voorgesorteerd in de gewenste richting.