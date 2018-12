Gemeentemuseum Den Haag verandert naam in 'Kunstmuseum'

“Hij is eigenlijk ongelofelijk onbekend. We merkten zelfs dat de namen van musea die veel minder publiek trekken dan wij, vaak bekender zijn dan die van ons”, aldus directeur Benno Tempel. "Mensen komen op onze tentoonstellingen af, maar niet zozeer op het museum." En dat terwijl het museumgebouw, ontworpen door Berlage, zelf al een kunstwerk is en zo onderdeel van de eigen vaste (toegepaste) kunstcollectie, die onder meer een belangrijke collectie Mondriaans omvat.

We zijn niet over één nacht ijs gegaan Benno Tempel

Bovendien wekt de naam Gemeentemuseum nogal eens verkeerde verwachtingen: “Er wordt wel gedacht dat het een lokaal museum is of zelfs het archief van de gemeente”, vertelt Tempel.

Het museum wil zijn positie als internationaal werkende kunsttempel met de nieuwe naam benadrukken. “Een naam die duidelijk maakt waar het museum voor staat, namelijk hét museum voor moderne en toegepaste kunst in Den Haag.”

Makkelijker uit te spreken Daarbij is de naam gemakkelijker uit te spreken voor buitenlanders en eenvoudiger te vertalen. Hoewel de naam kunstmuseum in tal van landen voorkomt, wordt die in Nederland nog nergens gebruikt. De naam Kunstmuseum Den Haag zal officieel in oktober worden ingevoerd, als de tentoonstelling 'Monet; de Tuinen' opengaat, aangekondigd als "een groots eerbetoon aan de Franse impressionist en zijn wereldberoemde schilderijen die hij maakte op zijn landgoed in Giverny". Daarmee komt er een eind aan de discussie over de naam, die volgens Tempel decennia lang af en toe de kop op stak. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan.”