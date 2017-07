Gelukzalig gekeutel tussen caravan en camper

Zo keldert blijkbaar de kwaliteit van het westerse sperma: in Scandinavië heeft al een op de vijf mannen vruchtbaarheidsproblemen. En als we volgens de Sire-filmpjes nu niet ingrijpen om jongens weer jongens te laten zijn, dan zwemmen we straks in de gemankeerde kerels zonder competitiedrang.

Nee, dan hebben we het met de huidige generatie mannen veel beter getroffen. Moet je Hollands Glorie eens zien zitten op hun campingstoeltjes, steggelend over wie stoerder is: hij met de caravan of hij met de camper.

Op de site van ‘EenVandaag’ is dit heerlijke item terug te zien, mocht u het vorige week gemist hebben. Het ging over de aardverschuiving op de kampeermarkt, waar caravans nauwelijks meer in trek zijn en de camper nu de show steelt. Op een camping in Almere werden twee echtparen door 'EenVandaag’ tegen elkaar uitgespeeld. Enerzijds Anja en Joop, innig tevreden op hun vaste plek voor de caravan. Bloempotten alom, klapstoelen op de relaxstand, zelfgerold sigaretje erbij. En maar loeren naar hoe anderzijds Else en Louke hun glanzende camper installeerden. “Kijk, de wijnglazen staan al op tafel”, klonk het schamper. Vanuit de camper was er ook commentaar: “Wij zijn avontuurlijk en zij behoudend. Met die kleedjes op tafel.” Puh, caravan-Anja zou voor geen goud willen ruilen: “Als ik bij ons de gezelligheid van het leven zie, is het daar maar een dooie boel.”

Maar manlief Joop in zijn fleurige korte broek - waardoor we de pleister op z’n knie konden zien - zei ook iets anders: “Ik zie dat niet zitten, om met zo’n grote camper te moeten rijden. Net een vrachtwagen.”

Vertrouwde stekkie

Joop heeft gelijk ook. Waarom zou je riskante ritten rijden terwijl je domweg gelukkig kan zijn op je vertrouwde stekkie? Dan maar wat minder stoer. Op VPRO’s YouTube-kanaal is de oer-Hollandse camping zelfs het decor voor ‘Tims Tent’. Tim den Besten keuvelt daarin over de dingen des levens met gasten zoals deze week schrijfster Maartje Wortel. Een onderhoudend zomers niemendalletje van een programmamaker die samen met collega Nicolaas Veul juist tekende voor van die verbluffend indringende series. Neem ‘Super Stream Me’ over permanent je hele leven online zetten. Of ‘Oudtopia’ over het lege leven in een bejaardenflat. Ik heb net het tweede dagboek van Hendrik Groen gelezen en bekijk je met die verhalen vers in je hoofd ‘Oudtopia’ weer eens dan beklemmen de beelden van dat bibberende bestaan nog meer.

Wat een zegen dat de meeste mensen in ons stukje wereld gewoon in vrede kunnen rondkeutelen

Nog een terugkijktip over angst, beven en ‘echte’ mannen: de Canvas-documentaire over Stalins ongelukkige dochter Svetlana. Op het hoogtepunt van de koude oorlog vluchtte zij naar het westen. Maar in welke uithoek zij ook ging wonen, altijd weer bracht haar omgeving haar wrede vader ter sprake. De in- en inslechte man die miljoenen mensen vermoordde, inclusief Svetlana’s eigen moeder.

Brr. Wat een zegen dat de meeste mensen in ons stukje wereld gewoon in vrede kunnen rondkeutelen. Ik ga het de komende weken allemaal weer eens bestuderen in het wild. Nee, niet vanuit camper of caravan. Mijn devies: een beetje vent (m/v) ligt in een tent. Ciao!