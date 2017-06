Gelukzalig Arcade Fire overweldigt op Best Kept Secret

RECENSIE

Arcade Fire

Best Kept Secret Lees verder na de advertentie Vooraf had Best Kept Secret met Arcade Fire een absolute topband op het affiche. Zaterdagavond werd duidelijk dat die band absoluut niet teleurstelde. Met een gelukzalig optreden sloten de 25.000 festivalgangers de Canadezen in hun hart – en andersom eveneens. Arcade Fire sloot zaterdagavond vanaf het hoofdpodium de tweede dag af van popfestival Best Kept Secret, dat dit weekend plaatsvindt bij safaripark Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Al ruim van tevoren was er voor het hoofdpodium aan het meertje geen doorkomen meer aan - met voelbare spanning was deze zonnige zaterdag uitgekeken naar de terugkeer van de band uit Montréal. Drie jaar geleden glorieerden de altrockers nog in de striemende regen op Pinkpop, vanavond was het zonniger bij het hoofdpodium, uitkijkend over het water, net nadat de zon achter de bomen was verdwenen.

Euforisch De band begon na een kort intro met het grootse 'Wake Up' - maar het publiek had geen enkele aansporing nodig om luidkeels de woooohoooohoooo mee te zingen. Erna kon dat publiek meteen dansen bij het euforische disconummer 'Everything Now', de nieuwe single van het gelijknamige album dat volgende maand verschijnt. © ANP In het centrum de aanvoerder van het stel, zanger Win Butler, in het wit, zwarte hoed die snel af ging. Achter de toetsen, accordeon, drums of keytar, zijn immer breeduit grijnzende vrouw Régine Chassagne. Wins steeds uitzinniger rondspringende broertje Will, op basgitaar, anders woest de tamboerijn rondslingerend - om aan het eind van de avond al trommelend een lichtmast te beklimmen. Die gekke Richard Reed Perry: hij was eigenlijk overal op het podium, zowat ieder nummer nam hij een ander instrument ter hand. Sarah Neufeld: zwierend met haar viool. En nog vijf muzikanten die de Arcade Fire-trein met zichtbaar plezier lieten voortdenderen. Tegen een achtergrond van een groot kleurig glazen hok voor een LED-scherm, had het negenkoppig collectief het podium indrukwekkend volgestouwd: twee drumstellen, een piano, een zevental keyboards en synthesizers, strijkers, gitaren, percussie, een hele grote trom, en nog een hoop meer muziekmachientjes.

Volmaakte symbiose Alles viel op z'n plek vanavond: natuurlijk speel je om half elf, als de zon net achter de bomen is gezakt en de hemel steeds donkerder blauw kleurt, het nummer 'Here Comes the Night Time'. Wat een prachtige nacht, riep Butler erna - inderdaad. Het concert spatte van levensvreugde, nu, en hier. Smakelijk werd de nacht geproefd. Arcade Fire is zo'n band waar de toch al niet onaardige muziek zo veel meer wordt wanneer live uitgevoerd. Er ontstond een volmaakte symbiose met het publiek - door het oprechte speelplezier dat oversloeg op het publiek. Een concert dat geen moment verveelde, de band zou niet eens weten hoe ze dat zou moeten doen. Dan sprong er weer iemand achter de piano, dan dook er opeens een tenorsaks op.

Dansen met een doel Op het juiste moment werd gas terug genomen met het prachtige 'Windowsill'. Erna volgde het zachtjes meegezongen 'Neon Bible' waar Butler vroeg duizenden telefoonlichtjes omhoog te houden. Na een onderkoeld ‘The Suburbs’ trokken ze iedereen met een ziedend 'Ready to Start' weer bij het nekvel. De nacht was gevallen, met geprojecteerde sterren en al. Arcade Fire stuurde het publiek dansend de nacht in, met stampers als 'Reflektor' en het nieuwe 'Creature Comforts'. Maar dansen met een doel. Zoals Butler vanuit het achterste van z'n keel, en vast vanuit z'n ziel, wanhopig zong op het uitgespannen 'Afterlife': can't we just work it out? Later volgde de boodschap - liefde is een mensenrecht. Wat een gelukzalige avond. Radiohead gaat er zondag nog een lastige dobber hebben dit concert te evenaren, wanneer de Britse band Best Kept Secret afsluit. © ANP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.