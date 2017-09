Gelukkig is er ook gekibbel waar je voor je plezier naar kijkt

Allereerst was daar maandag het onthullende interview met de Belgische schrijfster Griet op de Beeck bij ‘De wereld draait door’. Een gesprek over haar vermoedelijke incestverleden, de verborgen drijfveer achter haar schrijverschap. Waar zij in haar jeugd geen woorden voor had, kreeg nu de kijker stil. Niet alleen vanwege het medelijden, maar ook omdat het zo moeilijk is Griets verhaal te wegen. Ze vertelde namelijk dat ze zich het misbruik niet heel precies herinnert, maar samen met haar therapeuten tal van aanleidingen heeft gevonden die de incest wel heel aannemelijk maken.

In de Volkskrant pikte Max Pam deze conclusie niet zo maar. Hij schreef over de kanttekeningen die zijn te plaatsen bij de methode die Griets therapeuten hanteerden om verdrongen herinneringen te activeren. Meteen kwam een stroom veelal boze tweets en reacties op gang. Maar wie van de televisie een beetje nazorg of nadere uitleg verwachtte, bleef op een houtje bijten: in geen programma zag ik deskundigen voorbijkomen met een evaluatie van Griets relaas of nadere informatie over die geheugentherapie. Niemand wil blijkbaar in een welles-nietesdrijfzand rond de populaire schrijfster raken.

Te veel B-sterretjes Madame, de wifi is gratis, daar kúnt u helemaal niet over klagen Waar wel steeds meer mensen zich in mengen is de vraag of RTL ons kijkers beledigt met zijn actuele programmering. RTL raakt het kwijt, zo klinkt het: er zijn te veel uitgekauwde formules, er komen te veel B-sterretjes en BN’ers in beeld, er heerst te veel stompzinnige vrolijkheid. De commotie - ingezet door kritische columns in het AD en een uitbarsting van Johan Derksen in ‘Voetbal Inside’ - doet mij denken aan een rel die ik ooit had met een Franse hotelier. Ik had een kamer ‘avec wifi gratuit’ geboekt, maar die wifi werkte niet. Dus ik naar de receptie, om verhaal te halen. Le patron was echter niet onder de indruk: ‘Madame, de wifi is gratis, daar kúnt u helemaal niet over klagen.’ De RTL-directie heeft inmiddels wel officieel gereageerd op alle kritiek. Vooral door te stellen dat het bereik ‘in de relevante commerciële doelgroep van 20-49 jaar’ juist beter is dan vorig jaar. Meer een bericht voor de adverteerders dan voor de kijkers dus. Business as usual.