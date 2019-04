Geluk bij een ongeluk: containerramp leidt tot unieke vondst van scheepswrak

“Een geluk bij een ongeluk”, zei minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs, cultuur en wetenschap gisteren. Het gaat volgens haar ministerie om het oudste zeevarende schip dat ooit in Nederlandse wateren is aangetroffen: gebouwd kort na 1536, zo blijkt uit datering van het hout. Het schip is 30 meter lang en 7 meter breed. Het is alsof de ene scheepsramp een luikje opent naar het lang vergeten noodlot van een ander schip.

Een grijper van de bergers, die aanvankelijk dachten dat het om een container ging, bracht wat hout en koperen platen aan wal. De platen hebben de merktekens van de familie Fugger. De Fuggers, uit het zuidwesten van Duitsland, bezaten een aantal kopermijnen en hadden een monopolie dat hen schatrijk maakte.

Nieuwe bouwmethode De familie was niet erg populair in de Hanzesteden. Daarom weken ze voor hun schepen uit naar Nederlanders. Het schip is een van de eerste voorbeelden van een nieuwe bouwmethode, die Nederland belangrijk maakte in de handel op zee. De planken werden niet meer dakpansgewijs geplaatst, maar met de zijkanten op elkaar, waardoor het schip gladder werd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het wrak zo snel mogelijk verder onderzoeken met duikers.

