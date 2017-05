Gelikt, creepy: de eerste reacties op de nieuwe Twin Peaks

David Lynch keert in het langverwachte derde seizoen van zijn misdaadserie terug naar de situatie waarmee het verhaal vijfentwintig jaar geleden eindigde. Cooper – opnieuw gespeeld door Kyle MacLachlan - zit vast in de Red Room van de Black Lodge, de mysterieuze lobby van het schimmenrijk, gedrapeerd met rode gordijnen, terwijl zijn boosaardige dubbelganger buiten rondwaart.

Dit wordt althans duidelijk uit de eerste besprekingen die direct na uitzending van de eerste twee afleveringen binnenstroomden. Abonnees van de Amerikaanse betaalzender Showtime, die de nieuwe 18-delige serie produceerde, konden gisteravond (gisternacht bij ons) al naar de première van de druk besproken ‘reboot’ kijken. Andere betaalzenders volgen vandaag met vertoning van de eerste dubbele aflevering.

Carte blache

Spannend is het zeker, meent de recensent van The New York Times. Verrassend is dat een van de engste scènes zich niet in Twin Peaks afspeelt, in het fictieve stadje in het noordwesten van Amerika dat we in de jaren negentig zo goed leerden kennen, maar in downtown New York. Daar wordt in de wolkenkrabber van een anonieme miljardair een mysterieuze glazen kubus continu in de gaten gehouden, voor het geval er iets uit komt. Het hoeft niet te verbazen dat dat laatste ook gebeurt. ‘Creepy’ is het woord dat de meeste recensenten voor de raadselachtige verschijning gebruiken.

Vergelijkingen met Trump Tower waren er ook meteen, al was Trump tijdens de opnamen nog niet in zicht. Volgens The New York Times is de visuele verbeeldingskracht van David Lynch ongeëvenaard. Showbizbijbel Variety sluit zich in haar eerste bespreking van ‘Twin Peaks: The Return’ daarbij aan. De recensente spreekt van een intense ervaring, de eerste twee afleveringen – die zonder zichtbare pauze werden vertoond – zouden wel aanzienlijk meer ‘production value’ hebben. Met andere woorden: het nieuwe seizoen ziet er een stuk duurder uit.

Op het filmfestival van Cannes gaan we het aanstaande donderdag beleven

Dat laatste is niet verwonderlijk. David Lynch kreeg van Showtime carte blanche. Hij dreigde tijdens de productie - die in totaal twee jaar in beslag nam - zelfs op te stappen, omdat de betaalzender aanvankelijk niet aan alle financiële eisen wilde voldoen. Na wat geharrewar kreeg Lynch zijn zin. Hij mocht de nieuwe serie maken, zoals hem voor ogen stond. Een kwart eeuw geleden was dat niet het geval. De bizarre wereld van Twin Peaks werd toen met vrij eenvoudige middelen opgetrokken. Volgens Variety was dat imperfecte juist deel van de charme.