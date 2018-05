Gelders provinciehuis is 'Beste Gebouw van het Jaar'

Het was een nek aan nek-race tussen twee Arnhemse gebouwen om dé architectuurprijs van het jaar. Concertgebouw Musis Sacrum en het Gelders Huis (het provinciehuis) steken volgens de jury uit boven de zeven andere gebouwen die ook genomineerd waren. Allebei zijn ze veel meer dan mooi: ze zijn duurzaam, vernieuwend, een aangename plek om te verblijven en dragen ook nog eens bij aan de leefbaarheid van de stad.

Maar meer nog dan Musis Sacrum blinkt het Gelders Huis uit door de precisie en aandacht waarmee de architecten van Team V het hebben verbouwd en uitgebreid met een kantoorvleugel. Daarom werd het vandaag uitgeroepen tot het 'Beste Gebouw van het Jaar'. De negen kanshebbers voor deze prijs van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA) waren geselecteerd uit 110 inzendingen.

Met de renovatie en uitbreiding van het Huis der Provincie - een rijksmonument uit 1954 - heeft Arnhem er volgens de jury ook een 'verbeterd stuk stad' bij gekregen. Daarmee voegt dit project echt iets toe aan de samenleving. Op meer punten scoort het Gelders Huis hoog: duurzaamheid, hergebruik, omgang met materialen en inpassing in de stad.

Het meest geslaagd vindt de jury de combinatie van oud en nieuw en de wijze waarop ze zijn verbonden: met vier spectaculaire luchtbruggen en een verhoogd plein (op de plek waar eerst een parkeerplaats was) dat doorloopt tot aan de rivier. Het project zit vol goede keuzes, vindt de jury: van het innovatieve dak van luchtkussens dat over de bestaande binnenhof is gespannen tot het idee om het zandlopermotief uit het monument als ornament overal terug te laten keren in de nieuwbouw. Het provinciehuis is niet alleen een 'fantastische' werkplek voor de 1200 provincieambtenaren. Het geeft ook een impuls aan de stad en biedt - de naam zegt het al - een 'thuisbasis' aan de bevolking.