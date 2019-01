Gekend raakt ingeburgerd als synoniem van bekend

Had er in plaats van ‘dit Vlaamse woord’ niet gewoon ‘bekend’ gebruikt moeten worden? Op deze manier is ‘gekend’ van oorsprong vooral in Vlaanderen courant en Van Dale labelt dit gebruik dan ook als ‘Belgisch-Nederlands’.

Volgens het woordenboek is het in deze betekenis een vertaling van het Franse woord connu, dat het voltooid deelwoord is van het werkwoord ­connaître (kennen). De manier waarop gekend in de aangehaalde passage wordt gebruikt, is in Nederland (nog) ongebruikelijk.

Er zijn echter ook andere contexten, waarin ditzelfde woord fungeert als attributieve bepaling bij een zelfstandig naamwoord, zoals in ‘gekende kwaliteitsbladen’, ‘een gekende en respectabele stijlfiguur’ en ‘de gekende lijnen van het topvoetbal’ (de voorbeelden stonden in de afgelopen anderhalf jaar in Trouw).