Als we het over Griekse zomerhits hebben, kunnen we niet om het dansje van Zorba heen. Die resonerende noten - geen gitaar, maar bouzouki - schallen nog altijd uit menige toeristentent op Rhodos of Kreta. Daar danste Anthony Quinn de sirtaki als Zorba de Griek op de steeds snellere noten van componist Mikis Theodorakis, in de gelijknamige film uit 1964. Theodorakis zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet, en hij moest opnieuw ondergronds toen het kolonelsbewind in 1967 aan de macht kwam en zijn muziek verbood. In 1970 werd hij zelfs vastgezet, om het na de val van het regime tot parlementslid te schoppen.

Wij pakken even de kans om het verhaal achter het meest zomerse wijsje uit Griekenland ooit te vertellen, omdat het land eigenlijk verder niet zoveel zomerhits heeft opgeleverd. Nana Mouskouri? Zij was op haar best in het Duits. Dan heb je Aphrodite’s Child, Demis Roussos, Vangelis - maar er is weinig zomers aan draken als ‘Forever and Ever’ of ‘Goodbye, my Love, Goodbye’. Laat staan die pompeuze hymnes als ‘Conquest of Paradise’ en ‘Chariots of Fire’.

De Griekse Ed Sheeran Er is de afgelopen jaren wel een opleving van moderne laïko-muziek - een versmelting van contemporaine pop met traditioneel Griekse volksmuziek. Grote kans dat u tijdens uw Egeïsche strandvakantie het frisse ‘Agopa Simeni’ van Giorgos Mazonakis voorbij hoort komen - een beetje Ed Sheeran, maar dan Grieks en oud. Een andere laïko-ster is Konstantinos Argyros, die met zijn swingende ‘Ximeromata’ hoog in de Griekse hitlijsten prijkt. Gek dat die hellenistische hits niet overwaaien: het is voor de Grieken een koud kunstje dat hier geliefde raki-souvlakistrandgevoel op te roepen. Misschien omdat veel laïko-pop kampt met een hoog songfestivalgehalte. In die zin hopen we op één echte Griekse zomerhit: Eleni Foureira’s ‘Fuego’, tweede dit jaar op het Eurovisie. Ze kwam uit voor Cyprus, maar is Griekse, dus dat telt. Geheid dat deze knaller de hele zomer uit de beachclubs op Chersonissos ramt. Lees meer onze zomerspecial Griekenland in ons dossier Zomertijd in Griekenland

