Gehaktbrood met een eitje (alvast voor Pasen)

De mens is een slechte zelfkenner. Neem nou zout. Twintig procent van onze landgenoten denkt dat ze te veel zout eten, maar in werkelijkheid is dat 85 procent. Een beetje zout heeft ons lichaam nodig, maar 6 gram per dag is zat. Alleen gaan we daar met z’n allen fluitend overheen. Per persoon per jaar eten we een kilo zout te veel. Een kilo! Het probleem is niet dat schepje bij de aardappels of dat snufje op het zachtgekookt eitje. Welnee, driekwart komt binnen via bewerkte voedingsmiddelen. Met stip op één: pakjes en zakjes. Fabrikanten doen knarsetandend hun best om het zoutgehalte terug te dringen, maar dat is zo eenvoudig nog niet. Zout is lekker, zout geeft smaak, zout maskeert onvermijdelijke vieze industriebijsmaakjes. Haal het zout uit je product en de consument rent naar de concurrent. Daar zit je dan met je goeie gedrag.

Lees verder na de advertentie

Vooral onze nieren hebben het er maar moeilijk mee. Daarom is de Nierstichting groot pleitbezorger van ‘het kan wel een snufje minder’. Zo hebben ze een online-zoutmeter, waarmee je ‘op een leuke manier inzicht krijgt in hoeveel zout men eigenlijk eet’. Zo leuk is dat trouwens niet, want hoewel ik ruim de helft van de opgesomde zaken niet eet, zit ook mijn zoutgebruik aan de hoge kant. Verder bevat de site veel weetjes. Zoals dat het niet uitmaakt of u rechtsdraaiend Keltisch zout gebruikt, zwartvulkanisch Himalayazout of het goedkoopste busje uit de supermarkt; zout is en blijft zout. Net zoals het vervangen van kristalsuiker door agavesiroop ook geen biet uitmaakt.

Het is om moedeloos van te worden. En dat terwijl het lente is en bijna Pasen. U krijgt van mij een vrolijk gehaktbrood, niet alleen met eieren erin, maar ook nog eens met toepasselijk lamsgehakt, al kan het ook met rund.

Ik heb mijn best gedaan met een bups aan smaakmakers, maar helemaal zonder zout is niet te doen. Echt niet. Eén troost: als u kant-en-klare gehaktmix gebruikt bent u nóg verder van huis.

Zelf maken? Nodig voor 6-8 personen:

1 kilo lamsgehakt (of rundergehakt)

5 eieren

2 grote uien

1 wortel

2 knoflooktenen

3 oudbakken boterhammen

1 bosje platte peterselie

4 eetl Dijonmosterd

3 eetl tomatenketchup

2 theel zout

2 theel peper uit de molen

Flinke snuf cayennepeper

Wat olie om in te vetten

Recept: Oven voorverwarmen: 180 °C. Kook 4 eieren hard, maar niet té. Laat afkoelen en pel. Vet een langwerpige cakevorm dun in met wat olie. Doe in stukken gesneden ui, wortel, knoflook, brood en de complete bos peterselie in de keukenmachine en maal fijn. (Geen keukenmachine? Hak dan alles met een mes heel fijn of gebruik een rasp.) Voeg mosterd, het 5de ei, tomatenketchup, zout, peper en cayennepeper toe en meng nog even kort. Doe het mengsel samen met het gehakt in een grote kom en kneed grondig met de hand door elkaar. Goed tussen de vingers door laten floepen, dat geeft samenhang. Doe de helft in de cakevorm en maak een geul. Leg daarin de eieren op een rijtje. Dek af met de rest van het gehakt en zorg dat alles goed aansluit. Zet 1 uur in de oven. Giet voorzichtig het vocht eraf (morgen jus!), laat even rusten en serveer dan in dikke plakken.

Tip: Net uit de oven is hij lekker smeuïg, maar de volgende dag is hij koud (en een stuk steviger) ook heerlijk op brood met piccalilly.

Uit een pot: Verstegen gehaktmix traditioneel 75% zout, specerijen (koriander, peper, gember, foelie, nootmuskaat, kardemom, chillies), marjoraan.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.