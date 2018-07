Geerten van de Wetering zegeviert op het orgel van de Sint Bavo

De Nederlander Geerten van de Wetering ging vrijdagavond met de jury- én de publieksprijs naar huis.

Van de Wetering moest het in de uiterst spannende finale op het Müller-orgel van de Grote of Sint Bavokerk opnemen tegen de Italiaan Gabriele Agrimonti en de Duitser Lukas Grimm. Zij waren in twee voorrondes geselecteerd uit acht deelnemers. Voor deze finale had componist Jan Vriend vijf thema's geschreven waarover de spelers een triptiek moesten improviseren.

Die thema's waren dermate gedetailleerd uitgewerkt dat ze fantasievol improviseren wat in de weg stonden, vooral in de verplichte slotfuga. Gabriele Agrimonti strandde daarin, niet in staat als hij was om de strenge fugavorm consequent vol te houden. Jammer, want hij was het triptiek speels en veelbelovend gestart.

Het was Geerten van de Wetering die het origineelst en in zijn deftig klinkende fuga het meest vormvast was

Lukas Grimm hield zich staande in bondige, scherp omlijnde improvisaties. Maar het was Geerten van de Wetering die het origineelst en in zijn deftig klinkende fuga het meest vormvast was. Door zich in het middendeel van zijn drieluik niets aan te trekken van Jan Vriends tempo- en registratievoorschrift nam hij een behoorlijk risico. Dankzij zijn fantasievolle benadering ontging hem de prijs desondanks niet.

Al met al waren in deze opdracht de prestaties soms verrassend, maar gemiddeld weinig spectaculair.