Geen land waar het bestaansrecht van opera zo wordt betwijfeld als Nederland

De twee opera-intendanten zijn in eerste instantie vooral blij met het uitgebreide advies dat de Raad voor Cultuur onlangs over muziektheater aan de minister uitbracht. Waut Koeken en Nicolas Mansfield, artistiek leiders van respectievelijk Opera Zuid (standplaats Maastricht) en de Nederlandse Reisopera (standplaats Enschede), vinden dat de Raad in het advies expliciete erkenning laat blijken voor de operavoorziening in Nederland. De Raad stelt dat niet alleen geld, maar vooral ook een andere houding van de overheid het klimaat voor opera, muziektheater en musical moet verbeteren. Rijk, gemeenten en provincies moeten over de hele linie versterking bieden, aldus de Raad. “Met dit advies is er zicht op continuïteit en stabilisatie”, zegt Mansfield.

Koeken: “Het advies gaat over de hele muziektheatersectie, maar wat valt daar eigenlijk allemaal onder? In 1600, het jaar dat de opera werd uitgevonden, wist men al niet precies hoe het genre eruit zag. Opera, musical, muziektheater, allemaal benamingen voor hetzelfde? In Frankrijk ontwikkelde Jacques Offenbach in de 19de eeuw de maatschappij-kritische operette. Gilbert en Sullivan maakten daar hun typische Britse versie van, die vervolgens de oceaan overwaaide. En daar in Amerika spraken ze over ‘musical theatre’, dat wij weer hebben afgekort tot musical. Die term musical kreeg hier een negatieve lading. Het zou te pleasing en te plat zijn, maar iedereen wil uiteindelijk publiek in de zaal hebben. En entertainment is geen vies woord hè? Je kunt aan entertainment diepere waarden toevoegen.”

Er is nu niet alleen erkenning maar de Raad schetst bovendien een perspectief dat aan louter verplichtingen als aantallen producties en voorstellingen per jaar voorbij gaat; er wordt nu ook gesproken over talentontwikkeling en educatie. En over verbreding van het repertoire.

Koeken en Mansfield vinden dat ze jarenlang tegen windmolens aan het vechten zijn geweest. Over opera moest in Nederland altijd op een verdedigende manier worden gesproken. Te duur, te elitair, te weinig toegankelijk. Die toon wordt in dit advies losgelaten.

Mansfield en Koeken kunnen allebei trots schermen met het grote succes van hun meest recente producties. Pers en publiek liepen weg met zowel Korngolds ‘Die tote Stadt’ (Reisopera) als Bernsteins ‘A Quiet Place’ (Opera Zuid). Dat waren geen overbekende titels die automatisch voor volle schouwburgen zorgen, maar de zaalbezetting voor beide producties was gemiddeld dik 90 procent. Een verder bewijs voor de stelling in het advies van de Raad dat de interesse voor opera en muziektheater in Nederland alleen maar groeit. En die titelkeuze toont de durf van beide gezelschappen om risico’s te nemen en aan repertoireverbreding doen, iets waar de Raad op aandringt.

Dat is voorheen weleens anders geweest. Beide gezelschappen werden met snoeiharde bezuinigingen geconfronteerd. In 2013 verloor de Reisopera 60 procent van zijn subsidie; de jaarlijkse bijdrage van het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland kelderde naar 3,9 miljoen euro. Opera Zuid ontvangt sinds dat jaar nog maar 1,7 miljoen subsidies van Rijk, provincies Limburg en Noord-Brabant, en de stad Maastricht. Ter vergelijking: De Nationale Opera in Amsterdam wordt door het Rijk en de gemeente jaarlijks met ruim 31 miljoen euro ondersteund.

Die broodnodige erkenning is één ding, maar er zal toch meer geld moeten komen om van de adviezen ook echt beleid te maken?

Mansfield: “We willen niet maar alleen onze hand bij het Rijk ophouden, maar ook praten met stad, regio, bedrijfsleven en sponsoren. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar als er meer geld zou bijkomen, dan zal dat toch eerder in de versteviging van de organisatie gestopt worden dan in verbreding van repertoire. Marketing en educatie gaan voor. Er zijn bij ons nu te weinig mensen die te veel moeten doen. Dat maakt ons kwetsbaar.”

Koeken: “Je hebt als werkgever ook een opdracht om je maatschappelijke rol waar te maken. Bij Opera Zuid is een kernteam van vijf mensen. Wij moeten twee producties per seizoen maken, en dat halen we al nauwelijks. Natuurlijk dromen we van verbreding van repertoire, maar dat is een utopie als je maar twee titels per jaar doet. Je kunt niet en, en, en. En dan heb ik het nog niet eens over educatie. Ons bedrijfskundig fundament moet eerst steviger worden.”

Mansfield: “In het vorige advies van de Raad voor Cultuur was er nog sprake van een fusie tussen onze gezelschappen. Dat idee is van de baan, wat niet wil zeggen dat we niet vaker zouden kunnen samenwerken.”

Koeken: “We proberen complementair te zijn in onze programmeringen, want de Reisopera en Opera Zuid zijn te gast in dezelfde schouwburgen in het land. We zouden meer in combinatie kunnen doen, zoals gezamenlijke abonnementen aanbieden. We vinden reizen belangrijk, maar het brengt heel veel extra kosten met zich mee. Daarbij komt dat je maar een paar dagen per seizoen in een bepaalde stad aanwezig bent. Daardoor ben je als club te weinig zichtbaar.”