Gedicht in gebarentaal op muur in Leiden

Leiden als eerste stad ter wereld een muurgedicht in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Het Taalmuseum en Stichting Tegen-Beeld onthullen op 14 oktober in de Hortus Botanicus het gedicht 'Polder' van Wim Emmerik.

"Daarmee willen we laten zien dat gebarentaal een volwaardige taal is", zegt Eline Levering van het Taalmuseum. "Je kunt erin dichten en theater mee maken. Op het gebarentaalfestival tonen we niet alleen poëzie, maar bijvoorbeeld ook visual vernacular, een soort mime ontwikkeld door dove artiesten."

Het gedicht is straks minimaal twee jaar te zien.

'Polder' is een doorlopende film waarin de dove dichter Emmerik zijn relatie tot het vlakke Nederlandse landschap in gebaren verbeeldt. De beelden worden ondertiteld met een literaire Nederlandse vertaling. Aangezien Emmerik twee jaar geleden overleed, gaat het niet om nieuwe beelden, zegt Levering. "De opnames zijn in 2015 gemaakt. Het gedicht is eerder op festivals vertoond, maar nooit op een openbare plek. In de Hortus Botanicus is het straks minimaal twee jaar te zien."

Als dichter en docent brak Emmerik op allerlei fronten een lans voor de Nederlandse Gebarentaal. Hij was in de jaren 70 een van de grondleggers van gebarentaalonderzoek en verkende de artistieke mogelijkheden met zijn poëzie. Hij werkte ook bij het Handtheater, waar hij met Jean Couprie en John van Gelder voorstellingen maakte. Bij de Universiteit van Amsterdam gaf hij gebarentaalles, en hij was een graag geziene gast bij het Poetry International festival.

Bij zijn pensionering in 2005 ontving Emmerik als eerste de NGT-prijs van Dovenschap voor zijn bijdrage aan onderzoek naar Nederlandse Gebarentaal en zijn artistieke bijdragen aan de dovengemeenschap.

Polder Hier, gras en zand Het weidse land Waar je ver kijkt Maar niet ver bent Mijn plek Zover je ziet Wilgen, riet Een vogel zweeft Waar je leeft Het wijze land Daar waar je ver bent En rondom kijkt Is zoiets niet Als wilgen, riet Een wei, een stek En rust, mijn plek Die ik ken Waarin ik ben Het hart springt op Het wijde land Zien: daar kom je ver Zijn: hier kijk je ver Als ik ga En verga Dan niet daar maar hier In het land dat in mij is Het land waarin ik was In de polder, het weidse land Van riet, vogel, wilg Zand en gras Vertaling: Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes

