Gaat de familie Shelby in het vierde seizoen ten onder?

Op sfeer scoort het vierde seizoen van 'Peaky Blinders' minder dan de eerste drie. Birmingham anno 1925 ziet nog steeds zwart en navy-blauw van de rook maar er is minder cloak & dagger, om maar eens een klassieke Engelse uitdrukking te gebruiken. Minder samenzweringen en ruggestekerij. Vooral omdat Thomas Shelby en moeder Martha, die nergens onderdoet voor de schimmige samenzweringen van een Lady Macbeth, dit hele seizoen in de verdediging zijn tegen een nieuwe vijand die van ver komt om de Shelby's van de aardbodem te laten verdwijnen.

Dit is geen serie waarbij je zomaar kunt instappen in het vierde seizoen. De bloederige strapatsen van de familie Shelby om de belangrijkste misdaadfamilie van Birmingham te worden, werden in de eerste drie seizoenen breed uitgemeten en verklaren alles wat in het vierde seizoen gebeurt.

Een van de vele moorden waar Thomas de hand in heeft gehad, was die in het derde seizoen op de Amerikaanse maffioso Vicente Changretta. Die executie was ook een vergelding, want dat is zo'n beetje de normale omgangsvorm tussen misdaadfamilies in historische series. Dat de Shelby's dus niet bedacht waren op weer een nieuwe wraakactie van de Changretta's doet naïef aan. En je kunt veel zeggen van Thomas Shelby, maar niet dat hij naïef is. Beetje slordig van schrijver Steven Knight, maar verder is dit een uitstekend seizoen.

De tv-wet zegt: er moet geofferd worden

Dus zo komt het dat Vicente's oudste zoon Luca Changretta met een paar onderknuppels ongestoord in Liverpool arriveert, met hese stem gespeeld door Adrian Brody die hier schaamteloos Marlon Brando's Vito Corleone uit 'The Godfather' imiteert. Of een hommage brengt, wie zal het zeggen? De Shelby's wonen inmiddels allemaal in hun eigen villa's in de omgeving van Birmingham. Conflicten in de voorgaande reeks hebben de familie uit elkaar gespeeld dus zijn ze voor de Amerikanen een makkelijk doelwit tijdens het tuinieren.

Bovendien dicteren de wetten van de onderhoudende televisie dat een van hen geofferd zal moeten worden om het verhaal interessant te houden. Anders zou de kijker zo onderhand kunnen denken dat de Shelby's onsterfelijk zijn. Aldus geschiedde.

Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat dit de laatste reeks is, merk je tijdens het kijken, want Steven Knight heeft altijd gezegd dat hij de avonturen van de Blinders alleen maar tussen de beide wereldoorlogen wilde laten afspelen. Meer nog, de zes afleveringen van dit seizoen lijken met een omtrekkende beweging aan te sturen op de ondergang van de familie. Helaas heeft diezelfde Knight nogal publiekelijk bekendgemaakt dat er een vijfde seizoen komt, dus liefhebbers hoeven niet te vrezen.

Vandaar dat staartje van de serie, waar in de eerste vijf afleveringen niet één keer op gehint wordt, maar dat wel de toekomst van de Blinders zal bepalen. Ook dat lijkt geleend van The Godfather, maar het is in feite een logische stap in de evolutie van elke willekeurige misdaaddynastie.

Peaky Blinders is te zien op Netflix.

