G-Dragon staat vanavond in de Ziggo Dome. G-wie?

Het is een verrassende nieuwkomer in de agenda van de Ziggo Dome: G-Dragon. De webredactie van De Telegraaf besloot het bericht van de concertaankondiging niet onder het kopje 'muziek' te plaatsen, maar onder 'opmerkelijk'. Niet eens zo gek: G-Dragon scoorde in Nederland nooit een hit. Hij wordt niet op de radio gedraaid. Hij heeft geen eigen Wikipedia-lemma in onze taal. Het is voor het eerst dat een Zuid-Koreaanse popartiest zo'n groot optreden geeft in ons land.

Er is haast geen genre dat G-Dragon niet heeft aangeraakt

Hij staat daar natuurlijk niet zomaar. De man die in 1988 als Kwon Ji Yong in Seoel ter wereld kwam, geldt anno 2017 als een van de populairste artiesten van Azië. Zijn status daar is min of meer vergelijkbaar met idolen als Rihanna en Justin Bieber in het Westen. In Europa neemt de populariteit van het Koreaanse stijlicoon langzaam toe, al is de Ziggo Dome met een capaciteit van 17.000 een achterafzaaltje voor hem. In Azië is hij stadions gewend.

Dat hij juist nu de sprong naar Europa waagt, heeft mogelijk te maken met een Chinese boycot op Zuid-Koreaanse producten, het zoveelste hoofdstuk in een slepend conflict rond het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD. Zuid-Koreaanse artiesten komen China niet meer in. Ineens waren ze een van hun grootste afzetmarkten kwijt.

Problematische genrebenaming De muziek van G-Dragon wordt gelabeld als K-pop. Zelf vindt hij dat een problematische genrebenaming en dat is ook wel terecht. De K staat voor Korea; het legt de nadruk op de etniciteit van de makers en niet op de muzikale inhoud. Die is bepaald niet eenduidig. Er is haast geen genre dat G-Dragon niet heeft aangeraakt. Dikwijls propt hij dubstep, hiphop, rock, R&B en reggae samen in een nummer. Voor het westerse oor klinkt K-pop vaak druk en overdadig, hoewel G-Dragons recente single 'Untitled, 2014' aan de zwijmelballads van Céline Dion en Adele doet denken. De hybride vorm is een van de voornaamste kenmerken van het genre, meent Just Kist van Strictly K-pop, een organisator van K-popfeesten in Nederland. Andere pijlers: een aalgladde productie, veel boy- en girlbands, teksten in twee talen (Koreaanse coupletten worden met het oog op de internationale markt afgewisseld met Engelstalige refreinen) en gelikte videoclips, waarbij het soms lijkt alsof de regisseurs onderling een wedstrijdje doen wie zoveel mogelijk beeldjes in vier minuten kan stouwen. Het cliché wil dat K-popartiesten alles schaamteloos bij elkaar jatten en dat zowel hun muziek als hun carrières aan de tekentafel worden uitgedacht. Daar zit een kern van waarheid in zit, maar Kist noemt het te kort door de bocht. "K-pop is een serieuze kunstvorm. Wat Samsung met elektronica doet, doen Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijven met muziek: ze kijken hoe anderen het maken en verbeteren het, zodat een uniek, hoogstaand en internationaal concurrerend product ontstaat. Voor zangers en zangeressen geldt een Spartaans trainingssysteem, vaak worden ze op jonge leeftijd opgepikt. Na een afvalrace blijven de beste trainees over. Die moeten uitgroeien tot nieuwe idolen." In de media verschijnen regelmatig verhalen over de schaduwkanten van dat systeem. Er doen hardnekkige geruchten de ronde dat vrijwel elke K-popster plastische chirurgie heeft ondergaan om aan het schoonheidsideaal te voldoen. Onder ouders leeft de angst dat jonge fans dat voorbeeld zullen volgen. Dan zijn er de wurgcontracten: jongens en meisjes verbinden zich op piepjonge leeftijd voor soms meer dan tien jaar aan een entertainmentbedrijf. G-Dragon ontsprong die dans. Hij werd als achtjarige gescout door een van de grootste bedrijven in de Koreaanse entertainmentsector, maar het regime was toen een stuk minder rigide dan tegenwoordig. Bovendien zagen ze zijn talent uiteindelijk niet: na vijf jaar lieten ze hem lopen. In tegenstelling tot veel collega-idolen, schrijft hij zijn eigen hits. Als hij al een marionet is, dan trekt hij in ieder geval zelf aan zijn touwtjes.

YouTube Het gros van de Nederlandse K-popfans bestaat uit meisjes in de leeftijd van 16 tot en met 25, vertelt Kist. De fans kennen de muziek via YouTube. "Video's zijn een essentieel onderdeel van de muziek. Choreografie speelt een grote rol in de aantrekkingskracht. Groepen doen hun danspasjes perfect synchroon en fans leren die dansjes uit hun hoofd. Elk nummer dat wij opzetten wordt met gegil verwelkomd. Vervolgens trekken ze elkaar de dansvloer op om te laten zien waarop ze thuis zo hard geoefend hebben." Het is de vraag of het optreden van G-Dragon in Nederland een eenmalige curiositeit zal blijken Namens concertorganisator Mojo is Gideon Karting als boeker verantwoordelijk voor het eerste Nederlandse optreden van G-Dragon. Hij haast zich te vermelden dat hij geen kenner van het genre is: "Je hebt er een dagtaak aan om alles bij te houden. Het voelt echt als pionieren voor ons; we weten niet waar het naartoe gaat. Dat geldt ook voor G-Dragon en zijn team. Als de Europese tour succesvol is, zullen er ongetwijfeld vaker dit soort concerten deze kant op komen." De ticketprijzen liggen opvallend hoog. De goedkoopste kaarten gaan weg voor zesenzestig euro. Wie in het voorste vak wil staan, moet meer dan tweehonderd euro neerleggen. Ter vergelijking: voor artiesten als Katy Perry of Gorillaz lopen de entreeprijzen van ongeveer veertig tot honderd euro. Karting: "Het is een volwassen show. Daar horen volwassen prijzen bij. Ze gaan flink uitpakken. Alleen daarom al zou het niet in een kleinere zaal passen."