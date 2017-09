G-Dragon: alles klinkt bekend, en toch is het ongrijpbaar

Het optreden van G-Dragon in de Ziggo Dome was allereerst spannend voor de Zuid-Koreaanse popster zelf. Hij moest maar afwachten of de fans die geen genoeg kunnen krijgen van zijn videoclips bereid waren om tot tweehonderd euro neer te leggen voor een concertkaartje.

Lees verder na de advertentie

Dat bleek het geval, en ook voor de fans was het een opwindende avond: niet eerder trad een K-popartiest van dit kaliber in Nederland op. Onder onophoudelijk gegil voltrok zich een optreden dat qua showelementen niet onderdeed voor de concerten van types als Bruno Mars en Katy Perry. Adembenemende visuals, tig verkleedpartijen, een dozijn virtuoze dansers, confetti, vuurwerk.

Soms kopieerde hij zijn in­spi­ra­tie­bron­nen schaamteloos

Het verschil zat hem in de muziekstijl. G-dragons androgyne uiterlijk verraadde het al: hij geeft niet om hokjes. Er klonk dubstep, knuffelrock, boybandpop en reggae, een gitarist speelde solo's die aan Guns N' Roses deden denken en het was evident dat de catalogus van Michael Jackson voor G-Dragon geen geheimen kent. Soms kopieerde hij zijn inspiratiebronnen schaamteloos. Een verhandeling over de lange weg naar de top werd besloten met het door Drake gemunte 'started from the bottom, now I'm here', alsof hij het zelf bedacht had.

Maar al was elk element te herleiden tot iets bekends, dankzij de hybride vorm en de Koreaanse taal kreeg de muziek voor het westerse oor iets ongrijpbaars. Dat geldt voor het hele genre. In die zin leest deze recensie wellicht alsof bij een beschouwing van Lang Lang de helft van de ruimte besteedt wordt aan het uitleggen wat een piano is, maar gezien de geringe bekendheid van K-pop in Nederland ontkom je er voorlopig niet aan.

Lang Lang kwam overigens nog voorbij op een videoscherm, tijdens een interviewcompilatie met vrienden en familie van G-Dragon. Hun werd de vraag gesteld wie G-Dragon eigenlijk is. De vervolgvraag - wie is Kwon Ji Yong? - was de sleutel van de avond. In een innemende speech vertelde de popster dat hij er klaar mee was zich achter zijn alter ego te verschuilen, waarna de naam die in zijn paspoort staat uit duizenden kelen gescandeerd werd. De show ging verder alsof er niets gebeurd was, maar het zaadje was geplant. Wie werd hier eigenlijk aanbeden? Het imago, of de man erachter?