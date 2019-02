Friso Kramer (1922-2019) ontwierp het liefste lucht

Wie heeft er niet op gezeten? Op die simpele Revolt-stoel die je gerust een icoon mag noemen in de Nederlandse naoorlogse vormgeving. Niemand weet precies hoeveel ervan zijn verkocht, maar het zijn er in ieder geval meer dan honderdduizend. De stoel is een van de bekendste ontwerpen van Friso Kramer. Donderdag maakte zijn familie bekend dat de industrieel vormgever op 14 februari in zijn slaap is overleden.

Kramer zou het liefst lucht ontwerpen, heeft een van zijn collega’s weleens over hem gezegd. Maar omdat dat nu eenmaal onmogelijk is, ontwierp hij de Revolt-stoel. Die kwam aardig in de buurt. De stoel is zo ontworpen dat je er volgens Kramer helemaal ‘geen last’ van hebt. Geen uitsteeksels of decoraties, je moet bij wijze van spreken vergeten dat je op een stoel zit.

De Revolt-stoel. © Jan Versnel

“Een wonder van functionalisme en ergonomie” noemt Ingeborg de Roode, conservator industriële vormgeving van het Stedelijk Museum Amsterdam, de Revolt-stoel (1953). Hij wordt nog steeds geproduceerd, zij het inmiddels wel met aangepaste maten omdat mensen langer zijn geworden. Ook worden zitting en rug niet meer van gevouwen plaatstaal gemaakt, maar van een modernere kunststof. Dat plaatstaal was destijds vernieuwend, zegt De Roode. Kramer koos voor dit materiaal, in plaats van het sinds de jaren twintig veel gebruikte buisstaal, om het andere producenten moeilijker te maken de modellen te kopiëren. Het vergde namelijk meer gespecialiseerde machines. Vanaf de introductie veroverde de Revolt-stoel kantoren en woningen. De Roode: “Vrijwel elke leerling in de jaren zestig en zeventig zat er voor langere of kortere tijd op.” Ook nu nog wordt de stoel goed verkocht.

Friso Kramer behoorde tot de eerste generatie die ook echt als industrieel ontwerper werkte in Nederland. Naast kantoorinrichtingsprogramma’s voor Ahrend, meubels voor ’t Spectrum, kachels voor Davo, betonnen banken voor verschillende gemeenten, straatlantaarns en de groene buitenbrievenbus voor de PTT, ontwierp hij ook meubelen voor het Duitse Wilkhahn. In die tijd was dat bijzonder, omdat de designwereld toen nog niet zo internationaal was.