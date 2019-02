Freaky bosgoden

Het boek mag dan mythen uit de klassieke Oudheid bevatten, de toon van Maria van Donkelaars spitse verzen is eigentijds. Als de hitsige bosgod Pan de nimf Syrinx achterna zit, staat er: “Waternimfen, / help me toch,’ / smeekt Syrinx. / Ze is in paniek. / ‘Maak mij alsjeblieft / onzichtbaar / voor die / irritante freak.” En zo ‘entertaint’ Orpheus met zijn citerspel en wil Phaeton graag eens in die ‘coole’ zonnewagen van zijn vader rijden.

Lees verder na de advertentie

De verzen doen het vooral goed als vermakelijke introductie tot Ovidius’ verhalen

Het werkt geestig, die moderne taal, zeker in combinatie met de hartstochtelijke tekeningen van Sylvia Weve. Daarop zijn ook allerlei grappige, hedendaagse details te ontdekken, zonder dat die de sfeer te zeer bepalen. De bodyguards van prinses Europa hebben zonnebrillen en oortjes en de herfstgod Vertumnus draagt, vermomd als vrouw, een Chaneltas.