Franse zomerhits als 'Pour un flirt' brengen het vakantiegevoel

Ach, die lange zomer van 1971, het opzetten van dat tentje aan dat klaterbeekje in de Limousin, na er op de vrolijke trompetjes van Michel Delpech naartoe te zijn gereden. Op de radio, die hele zomer, zowel in Nederland als Frankrijk: zijn hit ‘Pour un flirt, avec toi’.

Eigenlijk wordt voor ons Nederlandse gehoor elke Franstalige hit vrijwel automatisch een zomerhit. Het zal te maken hebben met het vakantiegevoel dat vastkleeft aan Frankrijk - ons favoriete vakantieland. Al laat je een fransoos een woordenboek oplezen - die taal, die koppige taal, heeft altijd iets broeierigs, iets romantisch, iets nostalgisch. En laten we wel wezen, bovendien iets heerlijk lamlendigs.

Franse artiesten hebben niet veel nodig om een zomerhit te scoren. Dalida, Aznavour of Gainsbourg hoeven hun keel maar open te zetten of we bevinden ons in rodewijnmodus, inclusief luidruchtige sprinkhanen op de achtergrond. En weet u nog hoe gemakkelijk de Corsicaanse Alizée ons in 2001 om haar vingers wond met het broeierige ‘Moi, Lolita’? Of neem het simplistische ‘Tomber la chemise’ (het werk onderbreken om te feesten), van de uit Toulouse afkomstige groep Zebda. De dj zette het in, en inderdaad, de shirts gingen massaal uit.

Het moet gezegd: dergelijke Franse zomerknallers zijn de afgelopen jaren niet echt komen overwaaien. Wellicht heeft het te maken met de grote hoeveelheid Franstalige hiphop, reggaeton en latin die de laatste jaren de Franse hitlijsten ontsiert - zulke muziek hebben we hier ook. In die categorie zult u onderweg op de Autoroute du Soleil ongetwijfeld ‘La même’ van rapper Maître Gims of het reggaetonnummer ‘Mafiosa’ van Lartiste voorbij horen komen, die momenteel boven aan de Franse hitlijsten verpozen.

Maar wat ons betreft kan het zomerse ‘Ta marinière’ (jouw zeeman) van Hoshi niet genoeg airplay krijgen. Een jonge chanteuse van de oude stempel.