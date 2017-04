Franse kunstenaar gelukkige vader van blije kuikens

Poincheval begon op 29 maart aan een opmerkelijk project: het nabootsen van een moederkip. Met zijn eigen lichaamswarmte wilde hij elf eieren uitbroeden in een glazen vivarium, een grote vitrine van plexiglas in het Parijse museum. Gehuld in een isolerende deken vlijde de kunstenaar zich wekenlang neer op een speciale stoel met daaronder de doos met eieren. Hij verliet zijn kuikentjes in spe slechts een half uur per dag om wat te eten.

Eerder baarde hij opzien door een week in een sarcofaag te spenderen

Voor zijn performance 'oeuf' liet Poincheval zich inspireren door de Franse schrijver Guy de Maupassant. In diens verhaal 'Toine' moet de gelijknamige hoofdpersoon na een hartaanval het bed houden, waarop zijn vrouw hem dwingt om dan eieren uit te broeden. Net als Toine, boekte Poincheval succes met zijn markante onderneming: volgens een woordvoerder van Palais de Tokyo zijn er in totaal negen eieren uitgekomen, en zijn de kuikens (acht gele en een zwarte) inmiddels op weg naar een boerderij in Normandië.

Om iets beter te begrijpen, moet je erin binnendringen, is de gedachte van de Franse kunstenaar. Eerder baarde hij opzien door een week in een sarcofaag te spenderen, en twee weken in een opgezette beer. Ook dobberde hij wekenlang rond in een gigantische fles op de Rhone. Dat hij zich de afgelopen weken in een vitrine opsloot om als kip door het leven te gaan, was voor Poincheval gezien zijn eerdere projecten waarschijnlijk een eitje.

