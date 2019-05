Frans Hals Museum en Centraal Museum raken schilderijen kwijt aan Joodse familie

Het gaat om het Centraal Museum en het Frans Hals Museum, die beide een schilderij kwijtraken omdat het terug moet naar de erven van de rechtmatige eigenaar, Jacob Lierens (1877-1949). Dat heeft de Restitutiecommissie geadviseerd. Overheid en musea hebben beloofd de adviezen van deze commissie op te volgen.

Het gaat om ‘Banket met musici en sjoelbakspelers in een interieur’ van Dirck Hals en Dirck van Delen uit het Frans Hals Museum en ‘Pronkstilleven’ van Jan Davidsz de Heem uit het Centraal Museum. De musea hadden de werken in bruikleen van de Nederlandse overheid.

De Joodse zakenman en kunstverzamelaar Lierens was in de oorlog gedwongen om zijn bezittingen te verkopen om middelen van bestaan te hebben tijdens het onderduiken. Lierens heeft de stukken zelf te koop laten aanbieden, maar de Restitutiecommissie beschouwt verkoop vanwege de oorlogsomstandigheden als onvrijwillige verkoop. Ook al is er geen sprake van roof, de kunstvoorwerpen moeten in dat geval toch teruggegeven worden aan de familie.

Beide werken kwamen in 1941 in bezit van Hans Posse, de Duitse leider van de organisatie die in opdracht van Adolf Hitler kunst verzamelde voor het nieuwe Führermuseum in Linz. Na de oorlog werden de schilderijen beheerd door de Nederlandse Staat.

Kandinsky Voor het Centraal Museum kwam de uitspraak niet als een verrassing. “We wisten dat het kon gebeuren”, zegt de voorlichtster. “We zijn blij dat we zo lang voor het schilderij hebben mogen zorgen. Het is een werk van hoge kwaliteit.” ‘Pronkstilleven’ van de Utrechtse schilder De Heem hing sinds 1948 in het museum. De Banketscène van Hals hing ook regelmatig op zaal, aldus de persvoorlichter van het Frans Hals Museum. “Het is natuurlijk jammer dat we het nu kwijtraken. Maar we zijn ook blij dat we het hebben kunnen tonen.” Advocaat Gert Jan van den Bergh die de familie Lierens bijstaat, is bijzonder tevreden met de uitspraak. Hij vindt het een stap in de goede richting dat deze keer niet het belang van het museum is afgewogen tegen het belang van de erfgenamen. Dat gebeurde vorig jaar nog toen Kandinsky’s ‘Bild mit Häusern’ in het Stedelijk Museum mocht blijven, omdat het museum een groter belang bij het schilderij had dan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaren. “Via de achterdeur van de belangenafweging werd het Joodse families zo weer moeilijk gemaakt om hun recht te halen” Van den Bergh: “De Restitutiecommissie hanteert nu de regel dat het in de oorlog gaat om onvrijwillige verkoop, tenzij er aanwijzingen zijn voor vrijwillige verkoop.”

