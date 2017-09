Frankfort heet nu Frankfurt maar ligt toch nog 'aan de Main'

Dat is een interessante vraag, die verband houdt met wat taalkundigen endoniemen en exoniemen noemen. Endoniemen zijn aardrijkskundige namen zoals ze in het buitenland worden gebruikt, dus Frankfurt, Emmerich, Köln en Nordrhein-Westfalen in het Duits. Exoniemen zijn aardrijkskundige namen in de eigen taal, dus Frankfort, Emmerik, Keulen en Noordrijn-Westfalen.

De media hebben de neiging meer endoniemen te gaan gebruiken. Zo hebben Dusseldorp en Saarbruggen het afgelegd tegen Düsseldorf en Saarbrücken. Sommige exoniemen zijn echter hardnekkig, vooral die van hoofdsteden (Berlijn, Moskou, Parijs).

Frankfurt is een geval apart. Ouderen gebruiken het exoniem Frankfort nog wel, maar het endoniem Frankfurt is nu de standaard. Er zijn twee Duitse steden die Frankfurt heten. Een ligt aan de Main, de ander aan de Oder. Die tweede, oostelijker stad heet officieel Frankfurt, maar omdat het andere Frankfurt bekender is, voegen Nederlandse media er meestal 'aan de Oder' of - minder vaak - 'an der Oder' aan toe. De andere stad heet officieel Frankfurt am Main. Dat is een endoniem. In het Nederlands wordt in plaats hiervan ook wel het (nieuwe) exoniem Frankfurt aan de Main gebruikt. Het endoniem is weliswaar gewoner, maar het exoniem is volkomen geaccepteerd.

