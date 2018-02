Frank Boeijen over liefde in cynische tijden

"Ik heb het idee dat ik het helemaal heb verknald." Frank Boeijen lacht er schuldbewust bij. We zijn afgereisd naar een Nijmeegs hotel om de zanger te spreken over zijn nieuwe dubbelalbum. 'Palermo' is een ode aan de verschillende facetten van de liefde en kan volgens de 60-jarige zanger en muzikant opgevat worden als tegengif voor de cynische tijd waarin we leven. Een mooie aanleiding om eens uitgebreid te bomen over de liefde. Maar de zanger heeft veel meer zin om over de toestand in de wereld te praten.

Boeijen, die met het nummer 'Zwart wit' (1984) over de dood van Kerwin Duinmeijer een van de mooiste Nederlandstalige protestnummers schreef, blijkt nog steeds een uiterst geëngageerd man. En een vlotte prater, die in drie uur tijd de hele wereldproblematiek de revue laat passeren. Van Amerika gaan we naar Burma, de Arabische wereld en Nederland.

Zijn engagement is terug te voeren op zijn jeugd, zegt hij. Als de jongste in een gezin van tien kinderen groeide hij op in een arbeiderswijk in Nijmegen. "Ik ben een sociaal-democraat in hart en nieren", stelt hij meermalen tijdens het gesprek.

Elke vrijdag zenuwachtig Hij kan zich nog herinneren hoe elke vrijdag een man de huur ophaalde. "Soms kwam hij binnen om te kijken of het huis wel netjes was. Die vernedering zit heel diep in mij. Mijn moeder was er elke vrijdag zenuwachtig van. Ik zal het nooit vergeten, dus mijn hart ligt altijd bij de minderbedeelde mensen. Ook bij de allochtonen. Dat zijn de arbeiders van nu." Voor deze plaat vond ik het interessanter om het over dingen dichtbij huis te hebben en tegenover het cynisme iets onschuldigs te zetten Met de nodige moeite komt het gesprek terug op het centrale thema van zijn nieuwe album: de liefde. Waarom nu toch een plaat die daaraan is gewijd? "Ik hoop dat mensen, als bijvangst van Trumps presidentschap, tegen zijn ideeën zullen ingaan, zoals Bob Dylan politici bekritiseerde in de jaren zestig. Maar ik vond het voor deze plaat interessanter om het over dingen dichtbij huis te hebben en tegenover het cynisme iets onschuldigs te zetten. Bovendien is de vorm van een liefdeslied heel bruikbaar. Liefdesliedjes gaan meestal over twee mensen die van elkaar houden, maar de betekenis kan veel breder zijn. Het nummer 'Daar zal het zijn', kan ook over vluchtelingen gaan met een zinsnede als 'over de bergen daar zal het zijn'."

Hij ging dood, hoe ga je daarmee om? Een bijzonder nummer op de plaat is 'Niets is volmaakt', dat Boeijen voor zijn vorig jaar overleden vriend en muziekjournalist Geert Henderickx schreef. "Het is een lied van Bob Dylan dat 'When The Deal Goes Down' heet en gaat over iemand die zegt: ik ben er als het einde daar is. Ik heb het herschreven naar 'Niets is volmaakt'. Hij ging dood, hoe ga je daarmee om? Daar gaat dit nummer over." 'Niets is volmaakt' en ook de andere nummers op de plaat zijn verstilde luisterliedjes, die pendelen tussen pop, chanson en country, waarin Boeijen in eenvoudige woorden grote gevoelens beschrijft. Het is gedurende zijn lange loopbaan zijn handelsmerk geworden. Met zijn Frank Boeijen Groep stond hij aan de wieg van de Nederpop van de jaren tachtig. Hij schreef nummers als 'Linda', 'Kronenburg Park' en 'Koud in mijn hart', die zijn uitgegroeid tot klassiekers van de Nederlandstalige popmuziek. Verrassend genoeg blijkt hij zelf geen groot liefhebber van Nederlandstalige pop. Ik luister nooit naar Ne­der­lands­ta­li­ge muziek. De enige die ik kan hebben, is Herman van Veen. En Spinvis "Ik luister nooit naar Nederlandstalige muziek. De enige die ik kan hebben, is Herman van Veen. En Spinvis, die heeft een soort mysterie in zijn teksten. Toch heb ik nooit overwogen om in het Engels te schrijven, want dan weet je niet wat je doet. Ik gebruik in mijn teksten de simpelste woorden voor de ingewikkeldste dingen. Begin jaren tachtig worstelde ik heel erg met de teksten van mijn songs. Toen heb ik ter inspiratie een paar boekjes gekocht voor kinderen, in kindertaal." Hij citeert uit het nummer 'Zwart wit': "Hij liep daar in de stad, 's avonds laat. Dat is toch kinderlijke taal? Maar je beschrijft ermee een verschrikkelijk incident, de dood van van Kerwin Duinmeijer. Dat vond ik een mooie ingang".

Er zijn al genoeg Boeijens Ook op Palermo staan songs in eenvoudige en heldere woorden. De zanger benadrukt dat het album niet alleen over de romantische liefde gaat. "Voor mij is het bijna hetzelfde: liefde en vriendschap. Aanvankelijk is er verliefdheid, aantrekkingskracht en erotiek, maar uiteindelijk blijft vriendschap over. Ik vind het mooi in vriendschappen dat je elkaar laat, maar er wel bent op cruciale momenten." Als ik een vader zie met een leuke zoon, denk ik: dat lijkt me wel wel wat. Maar na een seconde is het weer voorbij Een vorm van liefde die Boeijen zelf niet heeft meegemaakt is de liefde voor je kinderen. "Ik ben het tiende kind, dus ik heb heel wat kinderen voorbij zien komen, ik ben 25 keer oom. Daarom heb ik ze waarschijnlijk niet." Soms vindt hij dat wel jammer. "Als ik een vader zie met een leuke zoon, denk ik: dat lijkt me wel wel wat." Luid lachend: "Maar na een seconde is het weer voorbij. Je moet ze wel opvoeden en ik was altijd veel te druk. Bovendien, er zijn al genoeg Boeijens!"