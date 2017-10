Fraai vormgegeven, maar 'kleine zielen' is onevenwichtig

De speelvloer is een immens tapijt, met aan weerszijden groene planten waarop continu miezerige regendruppels neerspatten. Een troosteloze afscheiding van glazen trappen­galerijen aan beide kanten. Het geheel oogt leeg en beklemmend tegelijk.

Vanachter de planten of vanaf de trappen houdt men de anderen daar beneden in het ­vizier. Die daar op hun beurt wat verloren rondlopen. En zich niet onbespied weten. Want zo nu en dan richten ze het woord tot wie boven is.

De ambiance van ‘Kleine zielen’ door ­Toneelgroep Amsterdam is een krachtig beeld van een eenzame, ongelukkige en desondanks samenklittende familie. Een gevangenis voor de familieleden, een fort voor de buitenstaander.

Addy is degene aan wie iedereen gaat hangen als mogelijke redder in nood

In de bewerking van regisseur Ivo van Hove en dramaturg Koen Tachelet richt de focus zich op liefdesmalheur. Op het verkilde ­huwelijk tussen Constance (Chris Nietvelt) en oud-minnaar Van der Welcke (Steven Van Watermeulen), op de onbegrepen verbintenis tussen hun zoon Addy (Robert de Hoog) en het volksmeisje Mathilde (Maria Kraakman).

Omdat Addy de enige is die, als huisarts, nog contact heeft met de buitenwereld –en in het helpen van de medemens zijn opdracht ziet– wordt hij als vanzelf de centrale figuur. Aan wie iedereen gaat hangen als mogelijke redder in de nood.