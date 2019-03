Fotomodel Lotte van der Zee overleden na hartstilstand

‘Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden’, schrijven ze op Lotte’s Instagrampagina. ‘Het is superonwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is. Onze harten zijn gebroken. Nogmaals willen we jullie allemaal bedanken voor alle steun en hartverwarmende berichten’.

Lotte van der Zee werd eind februari getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar een universitair ziekenhuis in München, waar zij in slaap werd gehouden.

De Nederlandse werd in 2017 uitgeroepen tot de mooiste tiener ter wereld. In Guatamala won ze de titel ‘Miss Teenager’ en liet daarmee 33 andere missen achter zich. Het was voor het eerst dat een tiener uit een Europees land won. Op haar facebookpagina schreef ze toen: ‘Het meest onwerkelijke voor mij wordt werkelijkheid’.