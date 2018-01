Fotograaf Ad van Denderen laat de stenen vertellen over Israël

Een foto van een tafel met stoelen bij een woonboulevard. Om de stoelen zit plastic, er ligt karton op het tafelblad om het te beschermen. En op dat karton ligt, tegen het wegwaaien van het karton, een steen.

De foto is gemaakt door Ad van Denderen. Hij maakte hem bij de Westelijke Jordaanoever, Palestijns grondgebied, de tafel staat nu waarschijnlijk in een Palestijnse huiskamer. Die steen, daar gaat het om in deze foto. De steen is de metafoor die Van Denderen vond voor de onverzettelijkheid van het probleem, als bouwmateriaal voor nieuwe nederzettingen en muren, als wapen en als vertrouwenspersoon in de klaagmuur. De komende maanden zijn de foto's die Van Denderen maakte rond het thema tussen 1993 en 2017 te zien in Amsterdam.

Met de steen als leidraad kon ik anders kijken, anders fotograferen. Ad van Denderen, fotograaf

Van Denderen: "Als ik die metafoor niet had gevonden, ergens begin 2000, waren veel van deze foto's op de plank blijven liggen. Met de steen als leidraad kon ik anders kijken, anders fotograferen."

Hij loopt goedkeurend over de tentoonstelling in fotomuseum Huis Marseille, praat energiek, in korte, vastbesloten zinnen. Zijn band met het gebied waarvan zelfs de naam niet eenduidig is, is persoonlijk. In 1965 kwam hij samen met zijn zwangere vrouw naar Israël om bij een idealistisch gestoelde landbouwcoöperatie te werken, zijn zoon werd er geboren, de stemming was hoopvol. Een jaar later brak de Zesdaagse Oorlog uit, en hoewel hij het nieuws aandachtig volgde, kwam hij er pas in 1993 terug. Van de hoop van 1965 was weinig meer over.

"Het is een ontzettend moeilijk conflict, een onoplosbaar probleem. Het blijft altijd in het nieuws. En je kunt niets goed doen." Van Denderen was in 1965 al grafisch vormgever maar werd uiteindelijk fotograaf, werkte soms voor een krant of tijdschrift, vaak in de zijlijn van zijn eigen boek- en tentoonstellingsprojecten. Zoals in Zuid-Afrika, waar hij tijdens de apartheid reportages maakte over de mijnen. En dus ook in Israël. Sinds 1993 is hij er zo'n twintig keer geweest.

Baladia is een spookstad, speciaal gebouwd door het Israëlische leger als oefenterrein © Ad van Denderen

Overzicht En in die meer dan twintig jaar is ook zijn benadering als fotograaf veranderd. "Ik heb door de jaren heen steeds meer het idee dat ik er niet meer middenin moet staan, ik wil het overzicht houden. En vooral niet doen wat iedereen doet. Op een gegeven moment ben ik weggelopen van het journalistieke, dat trekt mij niet meer zo. Een foto moet meer zijn dan alleen illustratie." De tentoonstelling begint in de gang van het museum, met zwartwitfoto's van het eind van de Eerste Intifada, in 1993. In de kelder zette Van Denderen een nieuwe muur neer, dwars midden in de ruimte, van de vloer tot aan het plafond, bedekt met verticale stroken foto's van mensen die over een muur proberen te klimmen. De foto's maakte hij toen het Israëlische leger een muur rondom deze wijk in Oost-Jeruzalem bouwde. "Dit is de eerste, tijdelijke muur, die is nog hanteerbaar. Maar nu is de muur acht meter hoog. Mensen kunnen niet meer naar hun werk, hun school. Het is een dode wijk geworden."