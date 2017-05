Foto's topfotograaf Datta: onethisch en manipulatie

Het plaatsen van één foto op Facebook heeft fotografenplatform LensCulture veel kritiek opgeleverd, de veelbelovende en gelauwerde fotograaf Souvid Datta (1990) kostte het zijn reputatie. Vorige week vrijdag plaatste LensCulture een foto van Datta.

De foto toont een 16-jarig meisje dat in een bordeel werkt en, zoals het bijschrift aangeeft, op dat moment seks heeft met een klant. Het meisje is herkenbaar in beeld, van de klant is alleen de blote rug en het achterhoofd zichtbaar. Datta maakte de foto in 2014 als onderdeel van een serie over sekswerkers in Calcutta. LensCulture zette de foto online voor de reclamecampagne voor de Magnum foto-awards, die het platform samen met het bekende foto-agentschap Magnum organiseert.

Datta verdween na deze ontdekking van plagiaat van de internetradar

De kritiek kwam snel: filmmaker Benjamin Chesterton schreef op zijn populaire weblog Duckrabbit dat LensCulture 'kindermisbruik als gebruiksartikel' sleet. Mensenrechtenactivist Robert Godden liet weten dat de foto in strijd is met meerdere ethische principes die zijn opgesteld door Unicef over het interviewen van kinderen, zoals het toestemming vragen aan de ouders, en het onherkenbaar maken van de geportretteerde. En ook Datta zelf liet weten niet achter deze manier van reclamemaken te staan.

Op maandagochtend verwijderde LensCulture het bericht, en verklaarde dat de fotograaf zorgvuldig en in nauwe samenwerking met de geportretteerde had gehandeld, en dat het hun eigen fout was dat de foto zo haastig en zonder context was gepresenteerd.

Toch was het verhaal nog niet af. Door de commotie kreeg hulpverlener Shreya Bhat de fotoserie van Datta te zien. Zij werkt met de sekswerkers in Calcutta die Datta portretteerde. In een van zijn andere foto's is een vrouw te zien die volgens Datta's omschrijving een 'oudere sekswerker' was. Bhat herkende de vrouw en precies dezelfde houding echter uit een heel andere foto: die van Mary Ellen Mark uit 1978. Datta had de vrouw met Photoshop in zijn eigen foto gezet. Datta verdween na deze ontdekking van plagiaat van de internetradar, en gaf pas gisteravond een verklaring aan Time Magazine: hij was naiëf geweest, het was een jeugdwerk. En de échte oudere vrouw wilde niet op de foto.

De oudere vrouw op een andere foto, die in het werk van Datta werd gemanipuleerd. Screenshot van de website Scribbler.co © TRBEELD

