Florence, een stad waar je jezelf thuis kunt voelen

Ik loop de buurtsuper uit, in een steegje achter de hoofdstraat, naar de Basilica di Santa Maria del Fiore, als het in de verte begint te rommelen. Een paar tellen later spatten dikke regendruppels uiteen op het stoffige plaveisel. Onder de luifel van een pizzeria vinden we als passanten beschutting. Een oudere dame in een onberispelijk lila tweedpakje past er nog net bij. De sluierbewolking die al dagen boven Florence hangt, geeft de stad iets alledaags. Bijna alsof ik hier woon. En dat is precies wat ik wil, op vakantie: niet het gevoel hebben op vakantie maar een local te zijn.

Hoe het is begonnen, weet ik niet precies. Misschien toen ik op mijn zeventiende alleen naar Zuid-Afrika vloog om tante Gerda te bezoeken. Mijn lievelingstante, die op haar 21ste voor een bestaan ver weg koos. Onze dagen bestonden uit zonnebaden op de ‘plaas’, het boerenland waar mijn neef werkte, winkelen met mijn nicht in downtown Johannesburg, glazen wijn drinken met tante Gerda, en dan in slaap vallen met de gedichten van Kahlil Gibran, die ze me te lezen aanraadde. Niks toeristisch, niks bijzonders, gewoon: er zijn.

Nu ben ik uiteraard niet de enige met een hang naar het lokale - intussen is dit logische antwoord op jaren van massatoerisme een wijdverbreid fenomeen. Die, o ironie, bestaat uit het verlangen echt iets mee te maken, in tegenstelling tot al die mensen die ik met licht opgeheven neus voorbij kan lopen bij de kathedraal, voorbij de rij die ze vormen en die zich tot ver op het plein uitstrekt, voorbij de kakofonie van minstens vijftig talen die eruit opstijgt. Ik verbeeld me uiteraard dat ik niet bij hen hoor, dat ik het evenwicht in de stad niet verstoor.

Boekenkast Terwijl ik mijn rolkoffer ratelend achter me aan sleep, herinner ik me dat dit geluid alom wordt gehaat in steden als Florence. Ik moet hem zo snel mogelijk zien kwijt te raken. Naar huis dus - nou ja, naar de kamer die ik via Airbnb heb gehuurd bij Laura en haar jonge gezinnetje. De koele stenen trap biedt me iets van verlichting als ik puffend mijn koffer naar de vierde verdieping draag. Ik hoor de baby al jengelen - en als er even een lichte ergernis opsteekt, spreek ik mezelf toe: dat dit erbij hoort, bij het huiselijke dat ik wilde. Tekst gaat verder onder de afbeelding. © AFP Zoals je een mens leert kennen aan de hand van zijn boekenkast, zo leer je een volk kennen aan de hand van een verzameling boekenkasten. Een rekje bij de stationskiosk geeft wat dat betreft al heel wat prijs. Kerkvader Augustinus’ ‘Belijdenissen’ zie ik er tussen chicklit en een stripboek van ‘De kleine zeemeermin’. Om mezelf geen vreemde te voelen, doe ik alsof ik op zoek ben naar een boek van mijn geliefde Italiaanse journaliste Oriana Fallaci. Bij papierwinkel Il Papiro in de Via de’ Guicciardini vraag ik naar de bibliotheek. Ik wissel een paar beleefdheden uit met medewerker Lorenzo - rond brilletje, staartje - hij lijkt me het type dat weet waar ik moet zijn. En inderdaad. Daar rechts, daar links, ‘non difficile’. Zoals je een mens leert kennen aan de hand van zijn boekenkast, zo leer je een volk kennen aan de hand van een verzameling boekenkasten Ik volg de aanwijzingen van Lorenzo tot ik in de Via dell’ Oriuolo achter een metershoog gietijzeren hek de Biblioteca delle Oblate ontdek, de openbare bibliotheek. Zachtgeel pleisterwerk van een galerij omlijst de tuin, waar vier grote pijnbomen bovenuit tronen. Volgens Lorenzo moest ik op het terras van de bovenste verdieping zijn - een gammele lift langs afgebladderde muren brengt me erheen. Eenmaal daar heeft de plek alles: zon, schaduw, groen, stilte, vogeltjes en ook nog een fantastisch uitzicht op de koepel van de dom. Studenten eten er pastasalade uit plastic bakjes, terwijl ze op gedempte toon converseren, en een non, op sportschoenen onder haar lichtgrijze habijt, eet een broodje uit aluminiumfolie. Een grijzende man leest onderuitgezakt een thriller, en naast hem is een jongen verdiept in een filosofisch werk. Hier, achter de dom, speelt het leven van - een deel van - de Florentijnen zich dus af. Vergezeld van tsjilpende musjes in een boom.