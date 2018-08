Flauw en amusant tegelijk, deze goedgemutste komedie

Twee mannen die met elkaar trouwen, dat is meer iets voor de grote stad. De burgemeester van het minuscule Italiaanse bergdorp Civita, slechts bereikbaar via een lange brug, heeft helemaal geen zin in die moderne fratsen. Maar ja, een van de aanstaande bruidegommen is zijn zoon. Antonio woont in Berlijn al jaren samen met Paolo en komt eindelijk zijn ouders vertellen dat hij homo is.

De verloofden strijken neer in een gehucht waar de plaatselijke priester verrassend joviaal reageert op de geplande trouwerij

'My Big Gay Italian Wedding' is een goedgemutste komedie rond een fenomeen dat in Italië nog niet bij wet is geregeld, maar in deze film op weinig verzet stuit: het homohuwelijk. De verloofden strijken neer in het gehucht waar men Pasen nog viert met een kruisweg (Antonio speelt Jezus), maar waar de plaatselijke priester verrassend joviaal reageert op de geplande trouwerij. "Wie zijn wij om te zeggen dat een liefde verkeerd is?"

My-Big-Gay-Italian-Wedding © Frank Castelein

Schrijver-regisseur Alessandro Genovesi is specialist in vrolijke genres en maakt zich er wat makkelijk af met flauwe verwikkelingen rond een plakkerige oude vlam van Antonio en een pratende geit.

Tegelijkertijd is het best amusant kijken naar een warm gekleurde wereld waarin moeders grootse bruiloften voor hun zonen organiseren, en vrienden voor een spontaan liedje of een hoogst noodzakelijke travestie zorgen. En waarin zelfs de grootste mopperaar, die zegt over zijn nek te gaan van musicals, aan het eind meedoet aan een swingend zang- en dansnummer met witte parasolletjes.

