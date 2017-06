Flatervrije honing-gemberhaverkoekjes

De belangrijkste misser is 25 g havermout waar het 125 g moet zijn!

En ook bij de bloem lijkt een '1' te zijn weggevallen, maar 175 g in plaats van 75 g leek mij uiteindelijk te veel van het goede, dus die hoeveelheid heb ik teruggebracht tot 150 gram.

Er zijn nu enkele smakelijke ingrediënten toegevoegd of verhoogd in gewicht... en ik ben tevreden over het resultaat, in de categorie 'gezond' koekje.

Ingrediënten voor 20-25 koekjes: 125 g boter; 150 g vloeibare honing; 3 el uitgelekte, gekonfijte gember; fijngehakt of kant-en-klare gembersnippers; 2 tl rasp van een onbespoten citroen; 150 g bloem (van tarwe of spelt); 125 g havermout (of fijne havermout- vlokken); 2 tl bakpoeder; snuf zout; 1 tl gemberpoeder; 1 tl kaneelpoeder; 3 el notengruis (of fijngemalen hazelnoten); 2 scharreleitjes (gewicht per ei incl. schaal = 49 g), losgeklopt

Bereiden Smelt de boter en honing in een steelpannetje met dikke bodem, op laag vuur, tot alles vloeibaar is (in circa 5 minuten). Roer er dan gember en citroenrasp erdoor. Doe bloem tot en met de notengruis in een kom en meng dit goed maar luchtig met een lepel. Roer het honingbotermengsel erdoor, met de eitjes. Laat dit dikke beslag nu 15-20 minuten staan en wat wellen op een koele plek, eventueel in de koelkast. Ik ben tevreden over het resultaat van het 'gezonde' koekje Verwarm tijdens de wachttijd de oven voor op 180 °C. Bekleed een grote bakplaat (neem er anders twee) met bakpapier. Laat een dessertlepel/afgestreken eetlepel beslag op de plaat vallen. Houd daarbij voldoende tussenruimte aan, want het beslag vloeit nog uit, ook tijdens het bakken! Bak de koekjes in 15-16 min. in het midden van de oven gaar en goudbruin. Neem zo nodig een extra bakminuut. Haal de koekjes voorzichtig van de plaat (platen) met een spatel, breng ze over naar een snijplank en steek ze netjes bij met een ronde steker (diameter 5-6 cm). Laat de koekjes afkoelen op een taartrooster. Ook lauwwarm zijn ze heerlijk.

Extra Met chocola: breek 100 g donkere chocola (70-85 % cacao) in kleine stukjes en laat deze au-bain marie smelten. Dompel de koekjes tot de helft in de vloeibare chocola en leg ze op een rekje, zodat de chocola kan uitharden.

