Filmmakers zijn dol op Griekenland, maar de liefde is niet wederzijds

Zo ook de BBC afgelopen week. Die wilde een dagje filmen bij de beroemde Poseidontempel in Sounion, een uur ten zuidoosten van Athene, als decor voor enkele scènes in een tv-serie naar de spionageroman 'De Lokvogel' van John le Carré. De omroep diende een aanvraag in bij de centrale archeologische raad, die toestemming moet geven voor commercieel gebruik van monumenten.

Die toestemming kwam er niet. Als redenen noemde de raad het grote aantal leden van de filmploeg, het zware productiematerieel en het mislopen van inkomsten uit toegangsbewijzen (een kaartje voor de tempel kost 8 euro). De producent bood nog aan die kosten te vergoeden, maar dat mocht niet baten.

Acteur Nicolas Cage moest zich halsoverkop laten registreren als tam­boe­rijn­spe­ler in een plaatselijk zi­geu­ner­or­kest, anders werden de opnames stilgelegd

Eerst het script zien Voor de Griekse regering komt de afwijzing op een onhandig moment. Een dag ervoor werd een subsidieregeling van kracht die buitenlandse filmmakers naar Griekenland moet lokken. De komende jaren is daar 375 miljoen euro voor beschikbaar. Het idee is dat de promotie van de natuur en cultuur miljoenen in het laatje kunnen brengen, vooral uit toerisme. De archeologische dienst is berucht om zijn afwijzingen. Zodra gebruik van erfgoed indruist tegen de geest ervan, volgt er een onverbiddelijk nee. De archeologen willen meestal eerst het filmscript zien, maar van Hollywoodkrakers zijn die geheim.