Filmjaar 2018: de top-5 van Ronald Rovers

1. You Were Never Really Here Joaquin Phoenix Alle goede films dit jaar zijn terug te brengen tot één beeld, één beweging, één energie. Bij Ramsay's film zie ik Joaquin Phoenix voor me, de huurmoordenaar, het traag wandelende trauma. Een beetje als 'Rundskop' deed, een paar jaar terug, maar kapotter. De sloper gesloopt.

2. Zama ‘Zama’, een film die maar weinig mensen hebben gezien, is een droomachtige nachtmerrie van een officier van de Spaanse koning, die in de zeventiende eeuw in Zuid-Amerika vastzit. Een kolonist gestrand in een wereld die niet de zijne is.

3. Western © rv Ook in ‘Western’ zijn mensen in een vreemde omgeving gestrand. Nu zijn het hedendaagse Duitsers die in het zuiden van Bulgarije terecht zijn gekomen. De meesten gedragen zich als ploerten, maar een van hen ziet zichzelf, hij herkent zich in de lokale bevolking.

4. Roma © rv Regisseur Alfonso Cuarón herkent zichzelf in ‘Roma’ in de vrouwen die hem als kind in Mexico hebben verzorgd. Ook deze film is pure cinema, een viering van de kracht van beelden.