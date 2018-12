Filmjaar 2018: de top-5 van Belinda van de Graaf

Het was een erg goed filmjaar, maar als er iemand is die de zinnen begoochelde, was het de Zuid-Koreaan Lee Chang-dong. ‘Burning’ heeft het uiterlijk van een tintelende mistery- thriller, maar dan gemaakt door een dichter met filosofische inslag. Is wat je ziet de werkelijkheid? En als je iets niet ziet, betekent het dan dat het niet bestaat?

3. First Reformed

© rv

Ethan Hawke in een lange loden jas als predikant in crisis. Absoluut meesterwerk van de Amerikaanse veteraan Paul Schrader, die in kraakheldere, winterse beelden de gangen volgt van een getroebleerde ziel die zich geplaagd door verdriet en schuldgevoel afvraagt of verlossing mogelijk is.