Film over IJslandse burenruzie is een bloedige variant op De Rijdende Rechter

Vreselijk escalerende burenruzies, we kennen ze maar al te goed van tv-programma's als 'Buren' van Frans Bromet en 'De Rijdende Rechter'. Een gedeelde schutting kan tot een jarenlang conflict leiden, een enthousiaste klimop tot totale misère.

In IJsland kunnen ze er ook wat van, zo blijkt uit 'Under the Tree'. Inga en Baldvin hebben een mooie oude boom in de tuin staan, tot ergernis van de buren. Want de boom zet hun veranda in de schaduw. Complicerende factor: bomen en zonneschijn zijn even schaars in IJsland.

Maar in plaats van te overleggen, laten beide partijen zich meesleuren in een venijnig steekspel. Spullen worden gemold, huisdieren verdwijnen en al ras wordt er een beveiligingscamera geïnstalleerd.

Bij Inga en Baldvin blijkt een onverwerkt trauma mee te spelen. Hun oudste zoon is spoorloos verdwenen